상생협력 우수 실천 기업에 격려…모범사례 확산

이재명 대통령은 오는 10일 상생을 실천하는 기업인과의 대화를 주제로 간담회를 주재한다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔다.

이번 간담회는 '상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다'라는 슬로건 아래 대·중소기업 상생협력 우수 실천 기업에 대한 격려와 모범사례 확산을 위해 마련됐다.

이번 간담회는 36명이 참석한다. 정부에서 재정경제부·중소벤처기업부·국방부 장관, 대통령실 비서실장, 정책실장, 경제성장수석 등이 참석하고 민간에서는 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버 등 상생을 실천하는 대기업·협력 중소기업 관련 전문가 등이 함께한다.

강 대변인은 "참석한 기업인들은 현장의 생생한 협력 사례를 소개하고, 상생 생태계 발전을 위한 다양한 아이디어를 제시할 예정"이라고 설명했다.

