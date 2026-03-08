여성 리더로서 역할·방향 모색

양종희 "공감과 포용의 리더십으로 새로운 가치 창출" 당부

KB금융그룹은 6일 여성 양종희 회장과 신임 여성 부점장 등 100여 명이 참석한 가운데 '그룹 신임 여성 부점장 컨퍼런스'를 개최했다고 7일 밝혔다. 올해 새롭게 선임된 그룹 주요 계열사 여성 부점장을 축하하고, 여성 리더로서의 역할과 방향을 함께 모색하기 위한 취지다.

이날 행사는 ▲선배 여성 임원들이 신임 부점장들의 질문에 직접 답하며 여성 리더로서의 경험과 조언을 나누는 '선배와의 대화' ▲ 양종희 회장이 신임 부점장들과 직접 소통하며 현장의 목소리를 듣는 '그룹 CEO와의 대화' 순으로 진행됐다.

KB금융 양종희 회장은 현장에서 "여성 리더들은 성별이 아닌 능력과 성과로 검증된 존재라는 자부심을 가져야 하고, 금융도 이제 상품 판매를 넘어 한 사람의 인생 전체를 케어하는 역할로 변화하고 있다"고 말했다. 이어 "AI 시대일수록 중요한 것은 사람 사이의 소통과 공감이며, 이러한 포용적 리더십을 통해 금융의 새로운 가치를 만들어 달라"고 당부했다.

특히 이번 행사는 성평등과 여성의 권익 신장을 상징하는 '세계 여성의 날(3월 8일)'을 앞두고 개최돼 그 의미를 더했다. KB금융은 그룹의 다양성 전략인 'KB Diversity 2027'을 바탕으로 여성 인재가 자신의 잠재력과 역량을 충분히 발휘하고, 공정하게 평가받는 포용적 조직 문화를 만들어가고 있다.

Advertisement

AD

KB금융은 앞으로도 여성 인재의 성장을 적극적으로 지원하고, 양성평등 문화 확산에 힘써 다양한 배경을 가진 인재들이 함께 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>