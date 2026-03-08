'정기 협의체' 출범…수출지원 시너지 창출

한국무역보험공사와 대한무역투자진흥공사가 중소기업의 해외진출을 공동으로 지원하기로 했다.

무보는 서울 본사에서 코트라와 '제1차 정기 협의회'를 개최해 중소·중견기업 수출 지원에 관한 협력방안을 논의했다고 8일 밝혔다.

박진식 한국무역보험공사 부사장(앞줄 오른쪽 네번째)과 이희상 코트라 수석부사장(앞줄 오른쪽 다섯번째)이 서울 무보 본사에서 열린 '한국무역보험공사-코트라 정기 협의회'에서 기념 촬영을 하고 있다. 무보 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 지난 1월에 열린 산업부 장관 업무보고의 후속 조치로, 통상환경 변화에 대응 역량이 부족한 수출 중소·중견기업을 지원하기 위해 마련됐다.

양 기관은 코트라의 해외 네트워크와 무보의 무역보험 역량을 융합해 수출 중소·중견기업에 대한 다양한 연계 지원방안을 논의했다.

우선 수출 초보 기업이 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있도록 양 기관의 중소·중견기업 육성 프로그램 간 연계를 강화하고, 각종 코트라 지원사업 참여 기업에 무역보험을 우대 제공하는 등 수출 전 과정에서 협력을 강화한다. ▲무역 상거래 데이터 공유 ▲무역사기대응 합동 설명회 개최 ▲사기 의심 수입자 불시 점검 등 안전한 수출을 위한 공조를 강화해 우리 기업의 해외시장 공략도 뒷받침할 계획이다. 양 기관은 향후 본 회의를 정례화해 각 기관의 기능과 전문성을 살린 협력 과제를 지속해서 발굴해 나갈 예정이다.

박진식 무보 부사장은 "수출지원의 선봉에 선 두 기관의 공조가 우리 기업의 해외 진출 역량을 한층 더 높이는 발판이 될 것"이라며 "앞으로 더욱 긴밀하게 협력해 우리 기업이 수출 현장에서 변화를 체감할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



