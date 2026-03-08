83곳 점검, 영업신고증 미게시까지

수사결과 따라 행정처분 등 조치

"불편 겪지 않도록 강도 높은 점검"

#. 무인으로 운영되는 A업소는 숙박요금표, 영업신고증을 게시하지 않고 운영하다 적발됐다. 숙박업 개업 시부터 적발 당시까지 숙박요금표를 게시하지 않고 운영한 곳도 있었다. 로비는 공동 사용하면서 층별로 다르게 영업 신고한 뒤 업소를 운영하던 곳들도 확인됐다. 업소별로 각각 숙박요금표를 게시해야 함에도 이를 지키지 않고 운영하다 적발됐다.

서울시 민생사법경찰국이 광화문 인근 일반·관광 호텔을 점검하는 모습. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울시가 광화문 BTS 컴백 공연을 앞두고 '숙박요금표'를 게시하지 않은 채 운영 중인 숙박업소를 대거 적발했다. 시는 공연 당일까지도 점검과 제보를 병행하며 집중 관리를 이어 나간다는 계획이다.

8일 서울시에 따르면 시 민생사법경찰국은 지난달 25일부터 이달 4일까지 종로·중구, 서울경찰청과 함께 광화문 인근 일반·관광 호텔 등 83개소를 대상으로 숙박요금표, 요금 준수 등 여부를 점검한 결과 18개소를 적발했다.

서울시는 국가유산청이 BTS의 경복궁 등 사용을 조건부 허가한 지난 1월부터 종로구·중구 일대 숙박시설 대상으로 요금 안정화 대책을 시행했다. 지난달 2~4일 명예공중위생감시원이 569개소를 모니터링한 결과 '미게시 업소'를 확인, 이번 집중 단속에 착수했다.

숙박업자는 '공중위생관리법'에 따라 업소 내에 영업신고증을, 접객대에 숙박요금표를 각각 게시해야 한다. 하지만 18개 업소는 영업신고증 또는 숙박요금표를 게시하지 않아 적발됐다.

민생사법경찰국은 적발된 18개 업소를 순차적으로 입건해 수사를 진행할 예정이다. 수사 결과에 따라 적발업소는 최대 6월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형이 부과될 수 있다. 또 숙박 요금표 미게시 등으로 적발된 업소는 숙박업소의 관할 기관인 종로·중구에 행정처분(1차 개선명령, 2차 영업정지 5일, 3차 영업정지 10일, 4차 영업장 폐쇄)을 요청할 계획이다.

변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 "BTS 컴백 공연을 보기 위해 찾은 외국인 관광객이 서울에서 피해나 불편을 겪고 돌아가는 일이 없도록 공연 당일까지 숙박시설 등 강도 높은 불법영업 점검과 수사를 계속해서 펼칠 것"이라고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



