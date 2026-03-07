서해 국제수역에서 호주와 중국 군용 헬리콥터가 근접 비행하며 긴장이 고조됐다. 호주는 대북 제재 이행 작전 중 중국군이 위협적으로 접근했다고 항의했지만, 중국은 자국을 겨냥한 정찰 활동이었다며 맞섰다.

호주 국방부는 6일(현지시간) 중국 인민해방군 해군 소속 헬리콥터와의 "위험하고 비전문적인 상호작용" 이후 중국 정부에 우려를 전달했다고 밝혔다.

호주 측에 따르면 사건은 지난 4일 서해 국제수역에서 발생했다. 당시 호주 해군 호위함 HMAS 투움바호는 유엔 안전보장이사회의 대북 제재 이행을 위한 '아르고스 작전'의 일환으로 감시 활동을 수행 중이었다.

이 과정에서 투움바호에서 이륙한 MH-60R 헬리콥터를 중국군 헬기가 같은 고도로 비행하며 위험한 거리까지 접근해 호주 헬기가 회피 기동을 했다는 것이다. 다만 인명이나 장비 피해는 없었다.

호주 국방부는 "호주군은 국제법에 따라 해당 지역에서 해양 감시 활동을 해왔으며 국제 수역과 공역에서 항행·비행의 자유를 행사하고 있다"고 밝혔다.

반면 장빈 중국 국방부 대변인은 호주 측 발표가 "사실 왜곡이자 흑백 전도"라며 반발했다. 그는 투움바호가 '유엔 안보리 결의 이행'을 구실로 서해와 동중국해에서 중국을 근접 정찰하며 도발했다고 주장했다.

또 중국군의 대응은 "정당하고 국제법과 국제 관행에 부합한다"며 호주가 허위 정보를 퍼뜨리지 말고 군 활동을 통제해야 한다고 촉구했다.

양국은 2024년 5월에도 중국 전투기가 호주 군 헬리콥터를 향해 조명탄을 발사하면서 서로 항의하는 등 유사한 갈등을 겪은 바 있다.

