남양주시, 과천 경마장 유치 본격화

'수도권 동북부 관광허브' 완성 노려

GTX-D,E,F·왕숙신도시 등 3기 신도시

인프라와 결합한 '최적의 입지' 강조

'미래형 관광허브' 조성 지역경제 활력 기대

경기 남양주시는 정부의 '과천 경마장' 이전 추진에 발맞춰 사통팔달의 교통망과 신도시 인프라를 기반으로 한 전략적 경마장 유치 행보에 나섰다고 6일 밝혔다.

시는 수도권 동북부의 균형 발전과 자족 기능 강화를 위해 경마장 유치를 공식화하고, 이를 레저 시설을 넘어선 '미래형 관광허브'로 조성한다는 비전을 제시했다.

이번 유치 추진의 가장 큰 경쟁력은 '압도적인 교통망'이다. 시는 우수한 접근성을 바탕으로 남양주가 과천 경마장 이전의 최적지임을 강조했다.

남양주에는 수도권 광역급행철도 GTX-D·E·F 노선과 지하철 4·8·9호선 연장 등 철도 교통 인프라 확충이 추진 중이다. 또한 중부연결 민자고속도로 신설 및 수도권순환고속도로와 서울양양고속도로가 관통해 수도권 전역에서 접근성이 뛰어난 요충지로 평가된다.

특히 3기 신도시 가운데 최대 규모인 왕숙신도시 조성에 따른 풍부한 배후 수요는 복합 레저 방문객을 안정적으로 확보할 수 있는 핵심 기반이 될 전망이다.

대규모 인구이동이 발생하는 시설 특성상 교통 접근성이 중요한데, 시는 기존 광역철도와 고속도로망 연계 효율성이 높아 입장객 접근성이 뛰어나고 수익 안정성 또한 확보할 수 있다고 본다. 인근 신규 공공주택지구와 풍부한 녹지환경, 역세권 개발사업 등 마사회 직원들의 정주 환경 측면에서도 강점으로 평가된다.

또한 시는 이번 유치 추진의 핵심 비전으로 한강 수변 자원과 연계한 생태 체험 및 치유를 내세웠다.

현재 검토 중인 후보지와 한강을 잇는 산책로 및 자전거 도로를 유기적으로 연결해 독보적인 '블루-그린(Blue-Green) 관광 벨트'를 구축할 계획이다. 이곳에는 '동물 매개 치유 농장(Care Farm)', '재활 승마 및 생태 체험장' 등 친환경 콘텐츠를 전면 배치해, 전 세대가 함께 즐기고 휴식할 수 있는 차세대 고품격 체험 관광지이자 체류형 힐링 명소로 조성한다는 구상이다.

지역 경제에 미치는 파급효과도 클 것으로 전망된다. 시는 경마장 유치가 현실화될 경우 연간 약 400만 명 이상의 방문객 유입과 함께 매년 500억원 규모의 레저세 확보가 가능할 것으로 본다. 이는 시 재정 자립도를 높이고 주민 편의시설 확충과 지역 복지 사업 재투자에도 기여할 것으로 기대된다.

주광덕 남양주시장은 "남양주는 지금 GTX와 신도시 개발을 통해 수도권의 중심 도시로 도약하는 중요한 전환점에 서 있다"며 "과천 경마장 유치는 남양주의 미래 100년을 준비하는 전략적 프로젝트로서 건전한 레저 문화 확산과 지역 경제 활성화를 동시에 달성할 수 있는 수도권 균형 발전의 최적안이 될 것"이라고 밝혔다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



