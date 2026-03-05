론칭 5주년 맞아 해외 시장 진출 본격화

'르봉백' 앞세워 일본 소비자 취향 공략

중장기 해외 진출 추진

의 컨템포러리 액세서리 브랜드 '아떼 액세서리'가 오는 10일까지 일본 오사카의 핵심 상권에 위치한 한큐 백화점 우메다 본점 1층 메인 스테이지에서 팝업스토어를 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 팝업은 론칭 5주년을 맞은 아떼 액세서리가 해외에서 선보이는 첫 오프라인 프로젝트다. 국내 시장에서 축적해온 브랜드 경쟁력을 바탕으로 해외 시장 확장의 교두보를 마련한다는 전략이다.

아떼 액세서리 오사카 한큐 백화점 우메다 본점 팝업 모습. LF

한큐 우메다 본점은 일본 전체 상위권 매출을 기록하는 간사이 지역 대표 백화점으로, 1층 메인 스테이지는 글로벌 럭셔리 및 프리미엄 브랜드가 신제품과 핵심 컬렉션을 선보이는 상징적인 공간으로 꼽힌다. 이번 진출은 더현대 서울에서 컨템포러리 액세서리 카테고리 1위를 기록하며 제품력을 입증한 아떼 액세서리를 현장에서 직접 경험한 일본 주요 바이어의 제안으로 성사됐다.

아떼 액세서리는 론칭 4년 만에 매출 3배 이상 성장을 기록하며 단기간 내 빠른 성장세를 이어왔다. 구조적이면서도 러블리한 디자인 감성은 완성도와 디테일을 중시하는 일본 소비자 취향과도 접점이 높다는 평가다. 이번 오사카 팝업을 통해 현지 소비자 반응을 확인하고, 도쿄 등 주요 도시로의 확장을 단계적으로 추진할 계획이다.

팝업에서는 브랜드의 시그니처 라인 '르봉(RUBAN)백'을 전면에 내세운다. 리본 모티브를 구조적으로 재해석한 르봉백은 출시 이후 완판을 거듭하며 브랜드 아이콘으로 자리매김한 제품이다. 모노톤 외에도 레오파드 패턴과 글로시 소재, 파스텔톤의 다채로운 컬러 등으로 변주를 더한 제품을 선별적으로 구성해 일본 현지 고객의 취향을 적극 공략할 예정이다.

공간 콘셉트는 '마이 아떼, 유어 르봉(MY ATHE, YOUR RUBAN)'을 슬로건으로 삼아, 메인 제품과 연계성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 핑크색 오브제를 중심으로 한 구조적인 디스플레이를 통해 브랜드 정체성을 직관적으로 드러내는 방식으로 연출했다. 현장에서는 구매 고객 대상 스크런치 증정 및 SNS 공유 스티커 증정 프로모션 등 다양한 이벤트도 마련했다.

LF 아떼 액세서리 관계자는 "이번 한큐 우메다 본점 팝업은 국내에서 다져온 브랜드 경쟁력을 해외로 확장하는 분기점이자 글로벌 도약의 출발점"이라며 "이를 계기로 일본 소비자와의 접점을 넓히고 아시아 시장 내 브랜드 영향력을 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



