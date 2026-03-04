123층 수직 마라톤…롯데월드타워, 스카이런 참가자 접수

11일부터 롯데온서 2200명 모집

추첨 방식 도입·참가 인원 증대

'엘리트 부문' 신설

해외 엘리트 선수, 최근 3개년 수상자 참가

참가비 전액 보바스어린이재활센터 기부

롯데월드타워는 오는 11일부터 '2026 롯데월드타워 스카이런' 참가자 모집을 시작한다고 4일 밝혔다.

2017년부터 매년 진행 중인 스카이런은 555m 높이의 롯데월드타워 123층, 계단 총 2917개를 오르는 국내 최고 수직 마라톤 대회다. 올해 스카이런은 다음 달 19일 개최하며 모집 규모는 2200명이다.

올해 대회에는 해외 엘리트 선수와 최근 3개년 1등부터 3등까지 수상자가 경쟁하는 엘리트 부문을 신설했다. 1등에게는 롯데월드타워 높이 555m의 의미를 담아 금 5.55g의 기념주화를 준다. 2, 3등에게는 스폰서사 상품을 시상한다. 또 롯데월드타워 홈페이지 내 명예의 전당 페이지를 만들어 기록과 함께 게재할 예정이다.

올해는 참가 기회를 확대하기 위해 기존 선착순 방식에 더해 무작위로 추첨하는 래플 방식을 추가했다. 매 대회 5분 안에 선착순 접수가 마감돼 스카이런 참가가 어렵다는 의견을 고려한 것이다. 선착순 방식은 오는 11일 오전 11시부터 12일 오후 5시까지, 래플 방식은 13일부터 17일까지 롯데온 스카이런 페이지에서 접수한다. 대회 참가비는 7만원이다.

보호자 1명과 어린이 1명이 함께 뛰는 '키즈 스카이런'은 롯데온 이벤트 페이지에서 추첨을 통해 총 50팀을 선정하며 별도 참가비는 없다. 스카이런 참가권, 시그니엘 서울 숙박이 포함된 'SKY RUN X SIGNIEL SEOUL' 패키지를 통해서도 대회에 참가할 수 있다.

엘리트 부문 이외 기록이 우수한 1등부터 3등까지의 남녀 참가자들에게는 트로피와 함께 각각 롯데상품권 123만원, 시그니엘 서울 스테이 2인 식사권, 유니클로 모바일 금액권 등 시상품이 주어진다.

롯데물산은 '따뜻한 세상을 위한 아름다운 도전'이라는 슬로건 아래 건강의 소중함을 일깨우고 국내 재활치료 환아들에게 희망을 전하다는 스카이런 기획 의도에 따라 참가비 전액을 롯데의료재단 보바스어린이재활센터 발전 기금으로 기부한다. 스카이런 행사를 통한 누적 기부액은 지난해 3억5000만원을 넘었다.

이미현 롯데물산 마케팅팀 리더는 "스카이런은 지난 10년 동안 참가자 약 1만2000명이 국내 최고층 건물을 오른다는 성취와 기부를 통한 나눔의 가치를 동시에 경험해 온 뜻깊은 대회"라며 "참가자들이 한계를 넘어서는 도전에 나서는 만큼 특별한 추억을 만들어 갈 수 있도록 대회 준비에 만전을 기하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



