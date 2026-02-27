"휴머노이드로 K-문샷 승부"…출연연 '원팀' 가동

지능·본체·데이터 3대 축 결집…글로벌 피지컬 AI 주도권 선점 나서

정부가 휴머노이드를 'K-문샷' 핵심 미션으로 공식화하고, 출연연을 묶는 원팀 체계로 글로벌 주도권 확보에 나섰다. 분산돼 있던 연구 역량을 결집해 피지컬 AI 경쟁에서 속도를 내겠다는 전략이다.

과학기술정보통신부는 27일 대전에서 주요 정부출연연구기관 관계자들이 참석한 가운데 '출연연 휴머노이드 전략 협의체'를 발족하고 1차 회의를 개최했다.

미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에 한국 로봇 업체 에이로봇의 '앨리스'가 물건 이송을 시연하고 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협의체는 급성장하는 글로벌 휴머노이드 시장에 대응하기 위해 출연연의 연구 역량을 하나로 묶는 컨트롤타워 성격의 협력체다. 그간 다기관으로 분산 추진돼 온 연구를 통합해 국가 차원의 기술 경쟁력을 조기에 확보하는 데 목적을 둔다.

최근 휴머노이드는 인공지능(AI)이 결합된 '피지컬 AI'의 대표 영역으로 부상하며 국가 전략기술로 자리 잡고 있다. 미국은 민간 기업을 중심으로 상용화를 서두르고, 중국은 '구신지능(embodied AI)'을 국가 핵심 과제로 내세우는 등 기술 패권 경쟁이 본격화되는 양상이다.

이에 정부는 휴머노이드를 범국가 전략 프로젝트인 'K-문샷'의 핵심 미션(안)으로 선정하고, 출연연 간 칸막이를 허문 '원팀(One-Team)' 체계를 본격 가동하기로 했다. K-문샷은 과학기술과 AI를 결합해 8대 분야 12대 국가 미션을 해결하는 국가 전략 프로젝트다.

협의체는 전문성을 높이기 위해 ▲지능(Brain) ▲본체(Body) ▲데이터(Data) 등 3대 핵심 분야를 중심으로 운영된다. 초기에는 출연연 핵심 연구자를 중심으로 구성하되, 향후 학계·산업계까지 참여하는 개방형 협력 체제로 확대할 방침이다.

이날 회의에서는 협의체 운영 방안을 확정하고, 휴머노이드 지능 고도화의 핵심 요소인 데이터 구축 및 공동 활용 방안을 집중 논의했다. 참석자들은 각 기관이 보유한 데이터를 적극 공유·연계하고, 부족한 핵심 데이터는 신규 생성과 통합 관리 인프라 구축을 통해 보완해야 한다는 데 공감했다.

과기정통부는 "휴머노이드 글로벌 경쟁에서 선점하려면 출연연 간 칸막이를 허물고 역량을 결집하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "핵심 데이터 생성과 인프라 구축이 필요하다면 적극 제안해 달라"고 밝혔다.

과기정통부는 이번 회의를 시작으로 분과별 세부 실행계획을 수립하고, 상반기 중 출연연 공동 협력과제 발굴 및 신규 사업 기획에 반영할 계획이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>