김천시, 장애인체육회 공식 출범

장애인·비장애인 모두가 함께하는 스포츠 환경

경북 김천시장애인체육회는 지난 25일 김천시청 3층 강당에서 '스포츠 중심도시 김천에서 장애인과 비장애인 모두가 함께하는 스포츠 환경 조성'을 위한 김천시장애인체육회의 공식 출범식을 가졌다.

이번 행사에는 배낙호 회장을 비롯하여 장애인체육회 임원 등 300여 명의 내빈이 참석하여 장애인체육회의 힘찬 출범을 알렸다.

배낙호 김천시장애인체육회장이 기년사를 하고있다./김이환 기자

행사는 장애인과 비장애인이 조화롭게 어우러지는 김천의 미래를 그리듯 시립교향악단의 연주와 시립합창단의 합창으로 구성된 식전 공연으로 시작됐으며, 여상규 상임부회장의 출범선언, 손태옥 사무국장의 경과보고가 진행됐다.

이어 회기의 릴레이 전달, 도장애인체육회의 인준패 전수, 공로패 수여, 가맹단체 인준서 수여가 진행됐으며, 배낙호 회장의 기념사, 안용우 도장애인체육회 상임부회장 격려사, 나영민 의장, 박선하 도의원, 최한동 김천시체육회장의 축사와 떡케이크 절단 퍼포먼스가 이어졌다.

김천시는 2024년 12월 2일 장애인체육회 설립추진계획을 수립하고 12월 11일 설립 준비위원회 구성, 여러 차례의 회의를 거치고 규약 및 제규정의 제정, 인력 채용 및 사무실 인프라 구축 등 설립 절차를 밟아왔다.

이번 김천시장애인체육회의 공식 출범으로 지역 내 1만여 명의 장애인들의 체육활동이 더욱 활성화되고 나아가 장애인과 비장애인이 함께하는 체육문화 실현의 첫걸음이 될 것으로 기대된다.

배낙호 회장은 기념사를 통해 "이제 곧 김천에는 반다비체육관이 준공될 것이고 우리 장애인체육회도 공식 출범하였으니, 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 건강한 체육문화를 조성하고 장애인체육의 발전을 한 단계 앞당기는 계기가 될 것"이라고 김천시장애인체육의 비전을 제시했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



