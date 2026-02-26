YS컴퍼니, 해링턴 플레이스 진사 입주박람회 성황리에 마무리

가전·가구·인테리어 등 실생활 밀착형 구성 눈길

입주박람회 전문 기업 ㈜YS컴퍼니가 주최·주관한 '해링턴 플레이스 진사 입주박람회'가 지난 2월 21일(토)부터 22일(일)까지 이틀간 경기도 안성 안성팜랜드 종합행사장에서 열려 성공적으로 막을 내렸다.

해링턴 플레이스 진사 입주 예정자 협의회와 함께 꾸려진 이번 행사는 새 보금자리를 앞둔 입주민들의 뜨거운 관심 속에 행사장을 가득 메웠다.

박람회는 입주 예정자들이 가전, 가구, 인테리어, 생활 서비스 등 입주에 필요한 모든 품목을 한자리에서 비교·상담할 수 있도록 알차게 꾸려졌다. 특히 단순 전시 방식에서 벗어나 가족 구성원 수, 라이프스타일, 예산 규모 등 개별 상황을 반영한 세대 맞춤형 상담 시스템을 운영해 방문객들로부터 높은 만족도를 이끌어냈다.

눈길을 끈 것은 각 부스의 체험형 구성이었다. 행사에 참여한 부스들은 입주민이 제품을 직접 만져보고 사용해볼 수 있도록 꾸며져 가전의 실제 성능부터 가구의 질감과 디자인까지 현장에서 한눈에 확인할 수 있었다.

방문객들 사이에서는 "온라인으로만 보던 제품을 직접 체험하니 선택이 훨씬 수월했다", "성능과 디자인을 한 번에 비교할 수 있어 좋았다"는 긍정적인 반응이 이어졌다.

행사 운영 면에서도 ㈜YS컴퍼니의 전문성이 빛을 발했다. 사전 검증을 거친 신뢰도 높은 협력사만을 선별해 참여시켰으며, 방문객 동선을 중심으로 한 체계적인 공간 배치로 불필요한 혼잡 없이 쾌적한 관람 환경을 조성했다. 무엇보다 기획 단계부터 입주 예정자 협의회와 긴밀히 소통하며 실수요자의 목소리를 행사 곳곳에 반영했다는 점이 돋보였다.

현장에서는 경품 추첨 이벤트가 진행되는 동안 입주 예정자들의 기대감은 최고조에 달했으며, 당첨자 발표 순간마다 환호와 박수가 쏟아지는 등 행사장은 활기와 설렘으로 가득했다. 새 아파트 입주를 앞둔 입주민들의 기대감이 현장 열기로 그대로 전해지는 자리였다.

㈜YS컴퍼니 관계자는 "이번 박람회를 통해 입주민 한 분 한 분이 실질적인 도움을 받으셨길 바란다"며 "협력사와의 긴밀한 협업을 바탕으로 단순한 전시 행사가 아닌, 입주 준비의 처음부터 끝까지 함께하는 맞춤형 플랫폼으로 자리매김하고 싶다"고 말했다. 이어 "행사가 끝난 이후에도 입주민과의 소통을 이어가며 사후 관리까지 책임지는 운영 체계를 갖춰나갈 것"이라고 강조했다.

㈜YS컴퍼니는 입주박람회 기획·운영 전문 기업으로, 전국 각지의 주요 단지에서 쌓아온 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 업계에서 신뢰를 얻고 있다. 예비 입주민들과 협력사 참여에 대한 자세한 내용은 ㈜YS컴퍼니 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





