마을에 뿌린 상생의 씨앗… 새울본부, 지역 농가소득 향상 영농자재 지원

온양지역 농업인 806명에 영농자재 구입비 2억원 지원

한국수력원자력 새울원자력본부가 지역 농업인을 대상으로 영농자재를 지원한다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 26일 울주군 온양농협에서 온양읍 농업발전대책위원회(회장 전병철)와 '2026년 온양읍 농업인 영농자재 지원 사업' 협약을 체결했다.

이번 사업은 울주군 온양읍 농업인의 영농비 부담을 줄이고 농가소득 향상을 돕기 위해 추진된다. 지원 대상은 온양읍에 주소를 두고 지역 내에서 영농에 종사하는 농업인 806명이다.

총사업비는 2억원 규모로, 농업인 1인당 각 25만원 상당의 영농자재 교환권이 지급된다. 지급된 교환권은 비료, 농약, 사료, 시설 자재 등 농가 운영에 필요한 자재 구입에 사용할 수 있다.

전병철 온양읍 농업발전대책위원회 회장은 "최근 농자재 가격 상승으로 농가의 부담이 커진 상황에서 이번 지원은 현장에서 체감할 수 있는 큰 도움이 될 것이다"며 "지역 농업 경쟁력을 높이는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

소유섭 새울원자력본부장은 "농업은 지역경제의 근간"이라며 "작지만, 실질적인 지원이 농가 경영 안정으로 이어지길 바란다. 앞으로도 지역과 함께 성장하는 상생사업을 지속적으로 확대하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



