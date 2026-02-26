뚜레쥬르, 빵·케이크 가격 평균 8.2% 인하

빵류 16종 100~1100원

일부 케이크 1만원 내려

CJ푸드빌은 뚜레쥬르가 빵과 케이크 등 총 17종의 공급가를 평균 8.2% 인하한다고 26일 밝혔다.

이 같은 결정에 따라 뚜레쥬르의 주요 인기 상품인 '단팥빵'과 '마구마구 밤식빵', '생생(生生) 생크림식빵' 등 빵류 16종의 권장소비자가격은 다음달 12일부터 개당 100~1100원 내려간다. 여기에 더해 인기 캐릭터 케이크 '랏소 베리굿데이'도 1만원 인하한다.

CJ푸드빌 관계자는 "정부의 민생 물가 안정 기조에 적극 동참해 소비자 부담을 경감하기 위한 목적으로 일부 제품의 가격을 인하한다"며 "CJ는 밀가루 가격 인하에 이어 밸류체인으로 연결된 빵값까지 인하함으로써 소비자들에게 실질적인 가격인하 효과를 주고 물가안정에 적극 기여할 것"이라고 말했다.





