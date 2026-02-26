장성군, 맞춤형 건강관리 서비스 '모바일 헬스케어' 참여자 모집

전남 장성군청 전경. AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 올해 '모바일 헬스케어' 사업 참여 주민을 모집한다고 26일 밝혔다.

'모바일 헬스케어'는 전용 앱과 정보통신기술(ICT) 기반의 기기를 활용해 개인 건강 관리 서비스를 제공하는 사업이다. 사업 참여자에게는 간호사, 운동사, 영양사와 연계한 맞춤형 상담과 6개월간의 건강 관리 서비스가 제공된다.

스마트 워치와 혈압계 등 건강관리기기도 지원되며 걷기, 운동, 식생활 개선 등 특정 건강 목표를 달성하면 장려 혜택(인센티브)도 주어진다.

생활 습관 개선 효과도 긍정적이다. 장성군에 따르면 지난해 같은 사업 참여 주민 70명을 조사한 결과 건강 행태 개선율이 55.7%에 달했다.

올해는 20~64세 장성군민 총 80명을 지원한다. 다음 달 31일까지 장성군 보건소 건강증진과 건강정책팀에 전화해 직접 신청하면 된다. 군은 참여 주민의 건강위험요인을 확인한 뒤 사업 대상자를 최종 확정할 계획이다.

김한종 장성군수는 "앞으로도 정보통신기술 기반 건강 관리 서비스와 대면 프로그램을 적극 운영해 군민 건강 증진에 앞장서겠다"고 말했다.





