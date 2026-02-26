본문 바로가기
이호균 목포시장 예비후보 민주당 최고위 '적격'확정

호남취재본부 정승현기자

입력2026.02.26 15:35

언론사 홈 구독
최고위 의결 후 목포시장 공식 등록

이호균 더불어민주당 목포시장 예비후보.

이호균 더불어민주당 목포시장 예비후보.

전라남도 목포시장 선거에 출마한 이호균 더불어민주당 예비후보가 중앙당 최고위원회 의결을 거쳐 예비후보 자격을 최종 확정받고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.


이 예비후보는 지난 25일 더불어민주당 중앙당 최고위원회의에서 예비후보 자격 '적격' 의결을 받은 데 이어, 26일 오전 목포시선거관리위원회에 예비후보로 공식 등록을 마쳤다.

이 예비후보는 "당의 엄정한 검증 절차를 통과해 공식 예비후보로 인정받은 만큼 책임 있는 자세로 시민을 만나겠다"며 "정통성과 행정 경험, 정책 역량을 바탕으로 목포의 새로운 전환점을 만들겠다"고 밝혔다.


지역 정치권에서는 이 예비후보가 비교적 늦은 출발에도 최근 여론 흐름에서 상승세를 보이고 있다는 점에 주목하고 있다. 공식 등록을 계기로 조직 정비와 정책 행보가 본격화되면 선거 구도에 변수가 될 수 있다는 분석도 나온다.


이 예비후보는 "민주당의 이름으로 시민 앞에 서는 만큼 구호가 아닌 실행력으로 평가받겠다"며 "목포를 더 크게 쓰고, 시민이 체감하는 경제 활력을 현장에서 만들어가겠다"고 강조했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
