서해해경청, 설 연휴 기간 해양오염 무사고 "이상 무"

서해해경청에서 설 연휴 대비 진도 서망항 항포구를 점검하고 있다. 서해해경 제공

서해지방해양경찰청은 설 연휴 특별 예방 점검 기간인 지난 5일부터 18일까지 13일간 주요 선박·해양시설 등 해양오염 취약지 점검으로 한 건의 오염 사고도 없이 빈틈없는 관리 체계를 유지했다고 26일 밝혔다.

지난해 설 연휴 기간과 비교했을 때 100% 감소한 수치다.

서해해경청은 비교적 양호한 기상 조건과 장기계류선박, 해상공사 동원선박 등 취약개소에 대한 예방활동이 무사고 결과를 이끈 주요 원인으로 분석했다.

특히, 광양 광역방제지원센터를 방문해 방제장비·자재 긴급동원 태세를 점검했고, 진도 서망항 등 해양오염 취약 개소 확인과 더불어 전진 배치 중인 방제컨테이너 내 자재 등을 살폈다.

또 진도수협 기름저장시설(저장용량 400㎘) 해양오염방지관리인 대상 유류 공·수급 시 철저한 해양 오염사고 예방을 당부했으며, 방제함정 집중 배치로 원유운반선 입·출항 안전관리 등 비상 대응 체계를 강화했다.

서해해경청 관계자는 "설 연휴 기간 현장 밀착형 고강도 집중 점검으로 설 연휴 기간 해양오염 무사고를 달성했다"고 밝혔다.





