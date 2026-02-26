경주 금리단길 팝업스토어, 전국 무대서 경쟁력 입증

대한민국 팝업스토어 어워즈 2개 부문 수상…푸드·하이임팩트 부문

방문객 5000명 유입 성과…체류형 상권 활성화 전략 효과

경주시는 지난해 10월 금리단길 일원에서 운영된 팝업스토어가 '2025 대한민국 팝업스토어 어워즈'에서 부문별 수상작으로 선정되며 지역 상권 활성화 성과를 대외적으로 입증했다고 26일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 '대한민국 팝업스토어 어워즈'는 팝플리와 매드타임스과 공동 주최하는 행사로, 한 해 동안 운영된 팝업스토어를 대상으로 데이터 분석(방문자 수, SNS 언급량 등), 소비자 투표, 전문가 심사를 종합해 수상작을 선정한다.

이번 시상에서 '페리카나 타임 트레블 팝업스토어'는 푸드 부문 수상작으로 선정됐으며, '명랑핫도그X쿵야 레스토랑즈 콜라보 팝업 in 경주 금리단길'은 하이임팩트 부문 수상작에 이름을 올렸다.

해당 팝업스토어는 2022년부터 추진 중인 '경주 중심상권르네상스사업'의 일환으로 기획·운영된 프로그램으로, 수도권 중심의 최신 소비 트렌드를 지역 상권에 접목해 금리단길 방문 수요를 확대하고 상권 경쟁력을 높인 성공 사례 평가받고 있다.

운영 기간 동안 약 5000명의 방문객이 금리단길을 찾으며 체류형 관광 수요를 창출했으며, 참여 브랜드가 수익 일부를 지역사회에 물품으로 기부하는 등 상생 가치를 실현해 의미를 더했다.

주낙영 경주시장은 "이번 수상은 관광도시 경주의 경쟁력과 금리단길 상권의 성장 가능성을 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역 상권과 함께 성장하는 다양한 콘텐츠를 지속해서 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.





