HJ중공업, 922억원 규모 필리핀 타굼시 홍수조절사업 계약

HJ중공업이 필리핀 공공사업도로부(DPWH)와 922억원 규모의 '타굼(Tagum) 홍수조절사업' 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 사업으로 필리핀 남부 민다나오섬 타굼시 일대의 상습적인 홍수 피해를 방지하기 위한 대형 인프라를 건설하게 된다. 아시아개발은행(ADB) 재원으로 추진된다. HJ중공업은 지난해 11월 낙찰 통지서를 수령했고 세부 조율을 거쳐 본계약이 체결됐다.

HJ중공업은 향후 48개월간 타굼시 강 유역 일대에서 약 12.4km 구간의 하천 준설·확장 공사를 수행한다. 공사에는 약 135만㎥ 규모의 하천 준설과 30만㎥의 토공 작업이 포함된다. 교량 3개소, 자동 수문 1개소, 보도육교 1개소 등도 신설될 예정이다.

HJ중공업은 "1973년 국내 건설사 최초로 필리핀에 진출한 이후 50년 넘게 쌓아온 신뢰의 결과"라면서 "그동안 마닐라 경전철, 다바오 국제공항, 수빅 조선소 등 80여건의 프로젝트를 성공적으로 완수해 필리핀에 진출한 모든 외국계 건설사 가운데 최다 실적을 보유하게 됐다"고 설명했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



