본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

조개 불법 채취 선박, 창원해경에 덜미 … 올해 2월까지 총 7척

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.26 13:04

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해상에서 조개를 불법 채취하던 선박이 해경의 불시 단속에 걸렸다.

미허가 구역에서 조업한 선박의 그물에서 불법 채취한 조개가 쏟아지고 있다. 창원해양경찰서 제공

미허가 구역에서 조업한 선박의 그물에서 불법 채취한 조개가 쏟아지고 있다. 창원해양경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

경남 창원해양경찰서는 지난 25일 진해구 합계마을 인근 해상에서 불법 조개채취선 3척을 추가로 검거했다고 밝혔다.


창원해경은 최근 관내 해역에서 불법 조개 채취 조업이 성행하자 지난 10일부터 조개채취선 단속을 벌여 2월 현재까지 총 7척을 양식산업발전법 위반 혐의로 검거했다.

단속에는 창원해경 소속 형사기동정, 경비함정, 파출소 연안구조정, 수사 및 형사 요원 등이 투입돼 ▲형망 조업구역 위반 ▲무허가 형망조업 ▲타인 어장 침범 조업 등에 대해 중점 단속 중이다.


창원해경 관계자는 "어업 질서 확립을 위해 불법 조개 채취 조업이 근절될 때까지 강력한 단속 활동을 벌일 것"이라며 "해양종사자 및 관련 업계의 관심과 법규 준수를 바란다"고 했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파 '재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"제미나이 믿어도 돼?" AI 따라 3100만원 투자했더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

李대통령 지지율 67%…NBS "취임 이래 가장 높아"

새로운 이슈 보기