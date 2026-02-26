전국적 대표 봄 축제 진해군항제 … 문체부 예비축제 지정

창원특례시, 국가 축제

도약 위한 첫 발판 마련



경남 창원특례시를 대표하는 봄 축제인 진해군항제가 2026∼2027년 문화체육관광부 지정 예비축제로 선정됐다.

예비축제는 2028∼2029년 문화관광축제로 진입할 수 있는 준비 단계로 경상남도 자체 추진위원회의 심사를 거쳐 문화체육관광부에 추천되었으며, 축제 개최실적, 발전가능성 등 문화체육관광부의 지정요건에 대한 종합 검토를 통해 최종 확정됐다.

지정 기간은 2년이며 해당 기간 동안 전문가·소비자·지역주민이 참여하는 축제 평가와 함께 과제지원 공보 사업, 축제 컨퍼런스 등 다양한 역량 강화 프로그램이 지원되며 향후 평가 결과에 따라 문화관광축제로 진입할 수 있는 기회도 주어진다.

김만기 문화관광체육국장은 "이번 예비축제 지정은 진해군항제가 한 단계 더 도약할 수 있는 기회"라며 "우리 시는 축제 콘텐츠 강화 및 글로벌 홍보마케팅 확대 등을 통해 진해군항제가 문화관광축제뿐만 아니라 글로벌축제로 진입할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

올해 64회를 맞이하는 진해군항제는 오는 3월 27일부터 4월 5일까지 10일간 개최 예정이며, 아름다운 벚꽃 풍경과 충무공 이순신 장군의 호국정신을 기리는 다채로운 문화·예술 프로그램으로 다시 한번 국내외 관광객들의 이목을 끌 것으로 기대된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



