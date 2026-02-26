창원특례시, 창원경제가 지난해 국내외 정세 불확실성에도 선방

창원국가산단 생산액 60조9000억원 기록

창원지역 수출액도 226억 달러로 상승세 유지



경남 창원특례시가 지난해 국내외 정세의 불확실성 속에서도 창원경제는 선방한 것으로 보인다고 26일 밝혔다.

최근 발표된 한국산업단지공단의 통계자료에 따르면 창원국가산단의 지난해 생산액은 60조9643억원을 기록한 것으로 나타났다. 산단 생산액은 2019년에 39조원으로 2010년대 들어 최저점을 기록한 이후 조금씩 회복세를 타면서 지난해에는 60조원을 넘어섰다.

창원 불모산에서 바라본 창원국가산단 전경. AD 원본보기 아이콘

또한 수출액은 173억6900만 달러로 생산액과 비슷한 상승 추이를 보였다. 입주업체 수는 3292개 사로 1974년 24개 사가 산단에 처음 입주한 이래 최대치를 기록했고, 고용은 11만9947명이었다.

이는 전국의 40개 국가산단 중 생산액은 4위, 수출액과 입주업체 수는 5위, 고용인원은 2위 기록인 것으로 조사됐다.

특히 전국의 국가산단 생산액 중 산단의 주요 업종이 차지하는 비중은 기계류 1위(약 28%), 전기전자 2위(약 14%), 운송장비 2위(약 12%)를 기록했다.

창원지역 전반의 수출액도 근래의 상승세를 유지했다. 최근 발표된 한국무역협회의 수출입통계자료에 따르면 지난해 창원의 수출액은 226억 달러를 기록한 것으로 나타났다. 같은 기간 무역수지 흑자 규모는 163억 달러를 기록했다. 창원지역의 무역수지 흑자액은 광역, 기초 단위 지자체를 포함해 전국 여섯 번째로 높았다.

특히 그동안 수출 비중이 가장 높았던 미국이 제자리걸음을 한 반면 K-방산의 큰손 폴란드 수출이 대폭 확대됐다. 한화에어로스페이스의 K9자주포와 현대로템의 K2전차 등이 본격적으로 인도되면서 폴란드 수출액은 35억2925만 달러를 기록해 미국(71억9879만 달러)에 이은 2위를 차지했다. 그동안 두 번째로 큰 수출국이었던 중국에는 16억6146만 달러 수출을 기록했다.

창원시는 앞으로도 지역의 생산과 수출을 더 확대하기 위한 정책과 함께 산업 분야의 온기가 지역 전반에 골고루 퍼질 수 있도록 하는 방안 마련에 최선을 다한다는 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>