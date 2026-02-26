건협, 중소 건설사에 중대재해 대응 자문 서비스 제공

법률·노무 전문가 5인으로 구성

대한건설협회는 건설 현장의 중대재해 사고 발생에 따른 중소 건설사의 신속한 초기 대응을 지원하기 위한 '중대재해 대응 자문단'을 구성해 운영한다고 26일 밝혔다.

자문단은 중대재해 분야에 전문성을 갖춘 대형 법무법인 및 노무법인 소속 전문가 5인으로 구성됐다. 사고 발생 시 직접 현장을 방문해 ▲사고 보고 및 자료 제출 ▲ 경찰·고용노동부 조사 대응 ▲피해자 합의 등 초기대응 방향에 대한 전략을 제시한다.

협회는 특히 회원사의 비용 부담을 완화하기 위해 전문가 초기 현장 방문 자문 시 소요 비용 일부를 지원한다.

서비스 이용을 희망하는 업체는 협회로 우선 유선 접수한 뒤, 구체적인 사고 상황 등은 별도 양식을 통해 병행 제출하면 된다. 협회는 회원사 여부 확인 후 즉시 전문가와 연결될 수 있도록 상시 지원체계를 운영한다.

한승구 건협 회장은 "이번 자문단 운영을 통해 중소 회원사들이 사고 발생 시 신속한 전문가 매칭과 자문비용 지원을 통해 실질적인 도움을 제공할 것"이라며 "기업들이 법적 리스크에 대한 부담을 덜고 경영활동에 전념할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 충실히 수행하겠다"고 했다.





