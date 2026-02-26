본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

권창영 특검, 3대특검·국가수사본부장 예방

최태원기자

입력2026.02.26 09:32

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수사 진행상황 파악 및 협조 요청 전망

윤석열 전 대통령과 김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹을 규명하기 위한 2차 종합특검 권창영 특별검사가 26일 3대 특검(내란·김건희·순직해병)과 국가수사본부장을 예방한다.

권창영 특별검사가 25일 경기 과천시 특검 사무실에서 입장발표를 준비하고 있다. 연합뉴스

권창영 특별검사가 25일 경기 과천시 특검 사무실에서 입장발표를 준비하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

법조계에 따르면 2차 종합특검은 이날 3대 특검과 국가수사본부장을 만나 수사 진행상황을 파악하고 검사 파견 등 협조를 요청할 것으로 알려졌다.


특검팀은 기존 수사기관 예방 및 수사 기록 검토를 마무리하는 대로 관련자 소환 및 압수수색 등 수사에 속도를 낼 방침이다.

전날 현판식을 가지고 본격적인 수사에 돌입한 2차 종합특검은 3대 특검이 규명하지 못한 윤 전 대통령·김 여사와 12·3 비상계엄 의혹 등 17개 사안을 다시 수사한다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우 한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

"부동산 쳐다보기도 어려워"…'이번엔 다르다' 관가서 퍼지는 확신 기류

새로운 이슈 보기