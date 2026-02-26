보성군, '서편제 보성소리 축제' 대한민국축제콘텐츠 대상 수상

5년 연속 대상, 축제 글로벌 명품 부문 대상…판소리 본고장 입증

전남 보성군 대표 문화예술 축제인 서편제 보성소리 축제가 '제14회 대한민국축제콘텐츠 대상'에서 축제 글로벌 명품 부문 대상을 받으며 5년 연속 대상을 받았다고 밝혔다.

대한민국축제콘텐츠 대상은 (사)한국축제콘텐츠협회가 주최하는 국내 권위 있는 축제 시상으로, 콘텐츠 경쟁력과 운영 완성도, 관광객 만족도, 지역경제 기여도, 글로벌 성장 가능성 등을 종합 평가해 우수 축제를 선정한다.

보성군 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 '제14회 대한민국축제콘텐츠대상'에서 축제 글로벌 명품 부문 대상을 수상하며 5년 연속 대상을 수상했다. 보성군 제공 AD 원본보기 아이콘

서편제 보성소리 축제는 판소리 서편제의 본고장이라는 보성의 문화적 정체성을 기반으로 전국 판소리 경연대회, 명창 공연, 전통 예술 체험, 군민 참여형 문화 행사 등을 운영하며 전통 예술의 계승과 대중화를 동시에 이끌어온 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 권위 있는 전국 판소리 경연 운영과 완성도 높은 공연 콘텐츠, 지역 관광 자원과 연계한 프로그램을 통해 대한민국 대표 전통 예술 축제로서의 경쟁력을 인정받았다.

또한, 지난해 문화체육관광부 주관 공연 전통예술 경연대회 축제 평가에서 최고 등급인 S등급을 획득한 바 있어, 콘텐츠 완성도와 운영 역량, 관람객 만족도 측면에서의 우수성을 다시 한번 입증했다.

군 관계자는 "5년 연속 대상 수상은 전통 예술을 지켜온 국악인과 군민, 축제 관계자들의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 서편제 보성소리 축제를 대한민국을 넘어 세계인이 찾는 국악 대표 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한편, 보성군은 판소리 경연의 권위를 더욱 강화하고 국악인 교류와 참여를 확대해 축제 경쟁력을 높일 계획이며, '제28회 서편제 보성소리 축제'는 오는 5월 2일부터 4일까지 보성군 문화예술회관 일원에서 개최될 예정이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>