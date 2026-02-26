[속보]경찰 출석한 김병기 "성실하게 조사받고 명예회복"

피의자 신분 소환조사

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 26일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석, 발언하고 있다. 연합뉴스

