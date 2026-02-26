본문 바로가기
상주시, 도시생태축 〈개운천~남산〉 복원사업

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.26 09:04

기본계획 수립에 지역주민과 다양한 의견 나눠

경북 상주시는 지난 25일 도시생태 축(개운천~남산) 복원사업의 기본계획 수립에 대한 주민설명회를 남원동, 신흥동 행정복지센터에서 개최했다.

도시생태축(개운천~남산) 복원사업의 기본계획 수립에 대한 주민설명회/김이환 기자

본 사업은 도심 내 단절·훼손된 생태 축(개운천~남산) 복원으로 저하된 도시생태계 건강성 회복에 기여하고, 다양한 생물 종의 서식처 확보 및 지역민과 탐방객을 위한 생태체험공간을 조성하는 사업으로써, 2023년 8월 환경부 신규사업으로 선정되어 2024년 기본 및 실시설계 용역 착수를 시작으로 2026년 12월 설계 완료 후 본격적인 공사가 시작될 예정이다.


이날 설명회에는 상주시 관계자, 지역주민 등 60여 명이 참석하여 주요 사업내용, 향후 계획을 청취하고 다양한 의견을 나눴다.

특히 개운천, 남산근린공원의 생태계 복원을 위한 주민 의견으로 개운천 유량 확보 대책 및 탐방객들을 위한 탐방로 설치 등 다양한 의견을 나눴다.


강영석 시장은 "이번 주민설명회를 통해 전문가와 지역주민의 다양한 의견을 수렴하고 행정절차를 이행하여 본 사업이 조속히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

