내가 받을 수 있는 163개 '경기도 혜택' 여기 들어가면 한눈에

이영규기자

입력2026.02.26 08:33

경기도가 도민 맞춤형 정책 안내 서비스 '경기도 사용설명서'의 이름을 '나의 경기 혜택 리포트'로 변경하고 지원 서비스도 확대했다.


경기도 사용설명서는 개인 특성을 선택하면 맞춤형 혜택을 자동 추천하는 서비스로, 지난해 7월 운영을 시작했다. 이전에는 도민이 개인 상황에 맞는 수혜 정책을 한눈에 보기 어려워 누리집과 관련 자료를 개별적으로 찾아야 하는 불편이 있었다.

경기도 사용설명서는 취·창업, 보건·의료·돌봄, 주거복지 등 관심 사항과 연령대, 재직 여부, 장애 여부, 사회배려대상자 여부 등을 선택하면 관련된 도의 정책을 한눈에 보여주는 서비스다.


경기도는 '사용설명서'라는 이름이 직관적이지 못하다는 지적이 있어 누구나 이름만으로도 어떤 서비스인지 쉽게 알 수 있도록 '나의 경기 혜택 리포트'로 서비스 명칭을 변경했다고 설명했다.


명칭 변경과 함께 지난해 141개였던 혜택 내용을 어린이 과일 간식 공급, 경기 청년 메디케어 플러스 등 신규사업을 추가해 163개로 늘렸다.

경기도 혜택리포트 홈페이지

원본보기 아이콘

또 관심 사항과 개인 특성을 선택하지 않아도 생애주기별 대표 정책을 바로 확인할 수 있는 기능도 추가했다. 여성·청소년 생리용품 보편지원, 경기 청년 결혼 축하 복지포인트 지원, 어르신 방문 구강 건강관리사업 확대 등 연령대별 주요 정책을 클릭 한 번으로 확인할 수 있다.


이용자의 접근성과 보안을 강화하기 위해 각 혜택의 상세 설명은 정부와 경기도 공식 누리집으로만 연결된다. 가짜 앱이나 사이트로의 접속 위험 없이 안전하게 맞춤 혜택 정보를 볼 수 있다.


서비스 이용은 인터넷 검색창에서 '나의 경기 혜택 리포트'를 검색하거나 전용 웹 주소(gg.go.kr/cont/manual)에 접속하면 된다.


한편 경기도는 이번 서비스 확대에 맞춰 오는 3월3일부터 27일까지 퀴즈 이벤트를 실시한다. '나의 경기 혜택 리포트'에서 이벤트 배너를 클릭하면 도민 누구나 참여할 수 있다.


김원명 경기도 홍보기획관은 "'나의 경기 혜택 리포트'는 도민 누구나 자신의 상황에 맞는 정책을 안전하게 확인할 수 있도록 마련한 서비스"라며 "도민의 일상에 실질적인 도움이 되는 정보를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
