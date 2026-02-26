상주시, 글로벌 수출환경 변화에 선제 대응

신선농산물 수출검역요건 교육 실시

경북 상주시는 지난 25일 상주시 농업기술센터 대강당에서 농림축산검역본부(영남지역본부) 구미사무소 주관으로 '2026년 신선 농산물 수출 검역요건 교육'을 실시했다.

이번 교육은 국가별 검역 기준화와 비관세장벽 확대 등 급변하는 국제 통상환경에 능동적으로 대응하고, 지역 수출 농가의 현장 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.

이날 오전 11시에는 배 수출 농가를 대상으로 미국·대만·캐나다·호주 등 8개국 수출 검역요건에 대한 교육이 진행되었으며, 오후 2시에는 포도 수출 농가를 대상으로 캐나다·미국·뉴질랜드 등 주요 수출국 검역 기준과 현지 통관 유의사항에 대한 교육이 이어졌다.

이번 교육은 단순 제도 안내를 넘어 ▲국가별 병해충 관리 기준 ▲농약 잔류허용기준(PLS) 준수사항 ▲수출단지 운영관리 기준 ▲검역 불합격 사례 분석 등 실제 수출 현장에서 발생하는 주요 사례 중심으로 구성해 교육의 실효성을 높였다.

수출 검역요건 교육은 매년 의무적으로 이수해야 하는 필수 과정으로, 미이수 농가는 해당 국가 수출 자격이 제한된다. 이에 따라 상주시는 관내 수출 농가 및 수출단지 관계자의 참여를 적극적으로 독려하고 있다.

아울러 검역요건 교육 종료 후에는 농산물품질관리원과 연계한 '농약 안전성 교육'도 병행 실시하여 수출 농산물의 안전성 확보 체계를 더욱 강화할 예정이다.

상주시 관계자는 "최근 주요 수입국들이 농식품 검역 기준을 지속해서 강화하고 있는 만큼, 정확한 정보 숙지와 철저한 현장 관리가 무엇보다 중요하다"며 "체계적인 교육과 행정 지원을 통해 상주시 농산물의 수출경쟁력을 한 단계 더 끌어올리겠다"고 밝혔다.





