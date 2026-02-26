경북 봉화 청량산 수원캠핑장 4월1일 개장…3월 예약 접수

경상북도 봉화군에 개설된 수원 캠핑장이 오는 4월1일 개장한다.

수원시는 겨울철 휴장을 마친 '청량산 수원 캠핑장'(경북 봉화군 명호면 광석길 13)이 오는 3월1일부터 4월 캠핑장 이용 예약을 받는다고 26일 밝혔다.

예약은 캠핑톡 앱 홈페이지(www.campingtalk.me)에서 가능하다.

전체 시설의 50%는 수원시민·봉화군민을 우선으로 추첨해 배정한다. 나머지 50%는 무작위 추첨이다.

당첨자 발표는 16일 오전 10시에 한다. 발표 후 24간 내 결제해야 예약이 확정된다. 예약되지 않은 잔여 시설은 오는 3월17일 오전 11시부터 선착순으로 예약신청을 받는다.

수원시민, 봉화군민, 국민 기초생활수급자, 국가유공자, 장애인, 다자녀 가정에는 캠핑장 이용료를 50% 할인해 준다.

경북 봉화군에 있는 청량산 수원 캠핑장은 데크 야영장 9면·쇄석 야영장 3면 등 오토캠핑존 12면과 6인 카라반 6개·이지야 영장(미니카라반) 5개·글램핑 7개 등 숙박시설 18개를 갖추고 있다.

정원길, 바닥분수, 놀이터, 잔디마당(자연놀이터), 전망데크 등 조경·놀이시설과 화장실, 샤워실, 개수대, 세면장, 수원시 홍보관 등 부대시설, 파라솔·개인 화로대 등 편의시설이 있다.

청량산 수원캠핑장은 이용객들이 참여할 수 있는 다채로운 프로그램을 운영한다. 올해는 ▲청량산 요가&명상 테라피 ▲봉화 특산품 활용 수제청 만들기 ▲청량 생활 목공 생활교실(우드스피커 등) ▲계절특화 프로그램(봄 : 다육·테라리움, 여름 : 별자리 랜턴, 가을·겨울 : 팥 손난로 만들기) 등을 운영할 예정이다.

수원시와 봉화군의 상생협력 결실인 '청량산 수원캠핑장'은 지난 10월22일 개장했다.

수원시 관계자는 "겨울철 휴장기에 전반적으로 시설을 점검해 안전하고 쾌적한 캠핑 환경을 조성했다"며 "자연 속에서 휴식과 여가를 즐길 수 있는 청량산 수원캠핑장에 많은 시민이 방문하길 바란다"고 말했다.





