본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

〈스마트도시 구미〉 아이디어 공모전 3월 20일까지

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.24 14:28

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민 아이디어로 여는 스마트도시
교통·에너지·환경·도시관리 4개 분야
실행 가능한 스마트서비스 발굴
최우수 100만원 등 총 270만원 시상
정책·공모사업 연계 추진

경북 구미시가 24일 시민이 직접 체감하는 도시문제를 정책으로 전환하기 위해 3월 20일까지 「스마트도시 구미」 아이디어 공모전을 개최한다고 밝혔다.

default

default

AD
원본보기 아이콘

공모 분야는 ▲교통 ▲에너지·환경 ▲시킨 편의 ▲도시관리(데이터 활용) 등 4개 부문으로, 누구나 참여해 지역 특성을 반영한 창의적이고 실행 가능한 스마트서비스 아이디어를 제안할 수 있다.


접수된 아이디어는 창의성, 기대효과, 공공성, 실현 가능성, 지속가능성을 종합적으로 평가해 외부 전문가 중심의 심사위원회 검증을 거쳐 4월 중 최종 결과를 발표할 예정이다.

선정된 아이디어는 최우수 1명 100만원, 우수 1명 70만원, 장려 2명 각 50만원 등 총 270만원의 상금과 상장이 수여되며, 시상금은 지역경제 활성화를 위해 전액 구미사랑상품권으로 지급된다.


구미시는 우수 아이디어가 정책화와 사업화로 이어질 수 있도록 관련 부서와 적극적으로 검토하고, 향후 스마트도시 관련 공모사업과 연계 추진할 계획이다.


김장호 구미시장은 "스마트도시는 기술이 아니라 시민의 삶을 바꾸는 정책에서 완성된다"며 "이번 공모전이 시민이 정책 설계의 주체로 참여하는 계기가 되길 바라며, 제안된 아이디어가 실제 변화로 이어질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

美증시 뒤흔든 '시트리니 보고서'…"AI로 일자리·소비 붕괴"

새로운 이슈 보기