경북교육청, 261억 들여 공공도서관 9곳 건립…예천·영양 도서관 내달 개관

경북교육청(교육감 임종식)은 지역 균형 발전과 독서교육 인프라 구축을 위해 올해 261억원의 예산을 투입해 도내 9개 공공도서관 건립을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.

현재 영양도서관과 예천도서관은 정상 운영중이며, 오는 3월 11일(영양도서관)과 3월 25일(예천도서관) 각각 개관식을 앞두고 있다. 햇살 가득한 친환경 공간으로 조성된 영양도서관과 도서관 앞 한천과 어우러진 예천도서관은 독서평생교육문화 활동이 결합된 지역 대표 문화 명소로 자리매김할 전망이다.

다음달 개관을 앞둔 예천도서관

건립이 진행 중인 도서관들도 속도를 내고 있다. 우로지 생태공원을 품은 수변형 도서관으로 조성되는 영천도서관과 64년된 노후 도서관을 신축하는 칠곡도서관은 올해 1월 착공해 2027년 하반기 개관을 목표로 공사가 진행중이다.

또한 환호공원과 연계한 '도심 속 숲 도서관'으로 조성되는 포항도서관은 2월 말 설계를 완료하고 공사 입찰에 들어가 2028년 9월 개관할 예정이며, 금오산 자락 원평동 일원으로 이전하는 구미도서관은 2029년 4월 개관할 예정이다.

아울러 교육청 소속 도서관이 없는 김천 지역에 건립되는 김천도서관과 봉화 지역의 유일한 공공도서관인 봉화도서관은 현재 문화체육관광부 공공도서관 건립 타당성 사전평가가 진행 중이며, 후속 절차를 거쳐 2029년 개관한다.

이와 함께 경산도서관 건립을 위한 이전 부지를 검토 중이며, 울진도서관과 울릉도서관은 학교시설 복합화 사업과 연계해 공공도서관 건립을 추진하고 있다.

경북교육청은 앞으로도 지역 특성과 수요를 반영한 공공도서관 확충을 지속 추진해, 도서관 중심의 독서학습문화 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

임종식 경북교육감은 "공공도서관 건립의 새로운 패러다임을 제시한 영덕도서관 사례에서 알 수 있듯이, 공공도서관은 지역의 정주 여건 개선과 교육환경을 바꾸는 핵심 인프라"라며, "전국 시도교육청 가운데 가장 높은 수준의 공공도서관 건립을 통해 도서관을 학생들에게는 꿈을 키우는 배움의 공간으로, 주민들에게는 삶의 여유를 누리는 문화공간으로 만들어가겠다"라고 말했다.





