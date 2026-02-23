본문 바로가기
사회
경기 특사경, 스테로이드 등 무허가 전문의약품 불법유통 단속

이영규기자

입력2026.02.23 07:30

시계아이콘00분 40초 소요
경기도가 비대면 유통망을 통해 급속히 확산되고 있는 무허가 전문의약품 불법 유통 근절을 위해 칼을 빼들었다.


경기도특별사법경찰단은 이달부터 오는 10월까지 처방이 필요한 전문의약품인 발기부전치료제와 스테로이드, 국내에서 수입·판매 자체가 금지된 임신중절약 등 불법 거래가 성행하는 의약품을 중심으로 집중 단속을 벌인다고 23일 밝혔다.

특히 단속을 피하기 위해 은밀하게 이뤄지는 온·오프라인 불법 유통망을 끝까지 추적할 계획이다.


이번 수사는 최근 누리소통망(SNS)과 오픈채팅방을 통해 의사의 처방전 없이 무분별하게 판매되는 전문의약품이 도민의 건강을 심각하게 위협하고 있다는 판단에 따른 것이다.


경기도특별사법경찰단의 '무허가 의약품 불법 유통행위' 안내 포스터

경기도특별사법경찰단의 '무허가 의약품 불법 유통행위' 안내 포스터

도 특별사법경찰단은 SNS와 중고거래 플랫폼, 성인용품점 등을 대상으로 수사를 벌여 발송자와 배송자를 추적하고, 전문기관 의약품 성분확인과 제조사를 통한 의약품 감정의뢰도 병행한다.

현행 '약사법'은 무자격자가 의약품 판매 또는 판매 목적으로 의약품을 취득하는 경우 및 의약품과 유사하게 표시·광고된 것을 판매하거나 판매 목적으로 저장 또는 진열한 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금을 물리도록 하고 있다. 특히 스테로이드 성분의 주사제를 불법으로 구매하면 구매자에게도 100만원 이하의 과태료가 부과된다.


권문주 도 특별사법경찰단장은 "전문의약품의 불법 유통은 오남용 시 치명적인 부작용을 초래할 수 있으므로 매우 중대한 범죄다"라며 "불법유통을 철저히 수사하고 지속적인 홍보를 통해 불법약의 위험성을 알리는 등 도민들이 안심할 수 있는 의약품 유통환경을 조성하는 데 특사경의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
