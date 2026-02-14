본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

설 연휴에도 24시간…청소년·폭력피해·다문화 가정 상담서비스

김보경기자

입력2026.02.14 18:01

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연휴기간 민생 서비스 정상 운영
전화·카톡 등으로 상담 가능
아이돌봄서비스, 평일요금 적용

설 연휴 기간에도 위기청소년, 폭력피해자, 다문화가족의 상담 보호 서비스는 정상 운영된다.

설 연휴에도 24시간…청소년·폭력피해·다문화 가정 상담서비스
AD
원본보기 아이콘

성평등가족부는 설 연휴에도 청소년상담 1388, 여성긴급전화 1366 등의 서비스는 정상 가동하며, 아이돌봄서비스도 휴일 가산 요금이 아닌 평일 요금을 적용한다고 밝혔다.


설 연휴 기간 이용 가능한 민생 안정 서비스는 다음과 같다.

먼저 가정 밖 청소년 보호·생활·자립 시설인 청소년 쉼터(전국 138개소)와 청소년상담 1388(전화·온라인)을 설 연휴에도 24시간 운영한다.


임신·출산 관련 상담, 한부모가족 상담, 가족문제 상담, 심리·정서 지원 상담을 위해 가족상담전화(1577-4206)도 정상 운영한다.


다문화가족과 이주여성을 위해 다누리콜센터(1577-1366)를 정상 운영하여 부부·가족 갈등상담, 한국생활 정보 등을 13개 언어로 제공한다. 긴급 구조·위기 개입을 위한 보호시설·관계기관 연계 서비스도 지원한다.

폭력피해자 지원을 위한 주요 시설들도 24시간 정상 운영한다. 1366센터는 폭력피해자 대상 초기 상담과 긴급 보호와 함께 보호 시설 및 피해자 지원센터 연계 등 365일 24시간 운영하고 있다.


또한 해바라기센터와 연계해 성폭력·가정폭력·성매매 피해자에게 24시간 상담·의료·법률·수사 통합 서비스를 제공한다.


1366센터는 불법촬영물 유포 등 디지털 성범죄 피해의 경우 중앙·지역 디지털성범죄피해자지원센터로 연계해 상담, 삭제지원, 수사·법률·의료지원 등을 제공한다.


연휴 기간 동안 양육자가 출근하는 가정의 돌봄 공백 해소를 위해 아이돌봄서비스를 정상 운영한다.


아이돌봄서비스는 12세 이하 아동이 있는 가정에 돌보미가 직접 방문해 자녀를 돌봐주는 서비스를 말한다.


공휴일에는 요금의 50%가 가산되지만, 이용자의 비용 부담을 덜기 위해 설 연휴(2월 15일~18일)에는 평일 요금(시간당 1만2790원)을 적용한다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고 호텔 러닝머신 뛰는 댕댕이 "허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고 호... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

'18만전자' 시대…이재용 "시간 없어! 어서 타" 밈 화제

"충주맨, 왜 퇴사했나?" 다양한 해석

아들 서울대 합격 이어…이부진 호텔신라 사장, 또 경사 났다

"축구선수는 왜 사기를 잘 당할까?"…김남일, 햄버거 가게 '충격적' 매출 공개

톰 크루즈와 브래드 피트의 격투… AI영상에 "할리우드는 끝인 것 같다"

美 ICE, 소도시까지 단속하더니…구금시설 확장에 55조원 쏟는다

새로운 이슈 보기