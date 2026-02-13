본문 바로가기
“대관령 추위, 열정으로 녹인다” 평창군, 14일 ‘알몸 마라톤’ 개최

이종구기자

입력2026.02.13 09:28

수정2026.02.13 09:29

2026 평창 대관령 알몸 마라톤대회
450여 명의 뜨거운 도전 시작

강원도 평창군은 오는 14일 대관령면 눈꽃축제장에서 '2026년 평창 대관령 알몸 마라톤대회'를 개최한다.

평창군청 전경.

평창군청 전경.

평창군체육회(회장 지형진)와 대관령면체육회(회장 권혁규)가 주최·주관하는 이번 대회는 평창의 아름다운 겨울 날씨 속에서 알몸으로 마라톤을 완주하는 독특하고 특별한 경험을 선사한다.


5㎞, 10㎞ 2개의 코스로 진행되는 이번 대회는 450여 명의 참가자가 직접 각자 체력과 도전 정신에 맞는 거리를 선택할 수 있으며, 이에 따라 참가자들은 건강한 신체와 정신을 기를 수 있는 자신과의 도전을 시작하게 된다.

권혁수 군 관광경제국장은 "2026년 평창 대관령 알몸 마라톤대회 개최를 축하한다. 추운 날씨에도 불구하고 이번 대회에 참석해 주신 모든 분께 감사드리며 평창의 아름다운 겨울 풍경을 느끼며 이번 대회를 마음껏 즐겨 주시길 바란다"고 밝혔다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
