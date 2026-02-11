김진태 지사, 한병도 원내대표 면담…‘강원특별법 3차 개정안’ 통과 촉구

김진태 강원특별자치도지사와 한기호 국회의원(춘천·철원·화천·양구을), 김시성 강원특별자치도의회 의장은 강원특별법 3차 개정안의 조속한 통과를 촉구하며 더불어민주당 한병도 원내대표(전북 익산을)와 면담을 가졌다.

김진태 지사는 면담에서 "한 원내대표께서도 3특 국회의원이시지 않느냐"며 "5극 통합 추진을 위해 노력하고 계신 점은 잘 알고 있지만, 이미 발의되어 있는 3특 개정안도 이번에 함께 처리될 수 있도록 협조해 달라"고 요청했다.

이에 대해 한병도 원내대표는 "관련 법안은 당연히 심사를 거쳐 통과돼야 하며, 여야 간 큰 이견이 없는 사안으로 보고 있다"고 밝혔다.

이어 이번에 함께 진행되지 못한 점에 대해서는 "전북과 강원 특별법안이 아직 상정되지 못한 것은 다른 지역 법안들과 함께 논의되면서 사안이 복잡하게 얽혀있기 때문"이라고 설명했다.





