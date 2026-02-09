본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

아이브, 정규 2집 선공개곡 '뱅뱅' 9일 발매

이이슬기자

입력2026.02.09 09:28

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
아이브 '뱅뱅' 발매 단체 사진. 스타쉽엔터테인먼트 제공

아이브 '뱅뱅' 발매 단체 사진. 스타쉽엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 아이브가 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'의 선공개곡 '뱅뱅(BANG BANG)'을 발매한다고 스타쉽엔터테인먼트가 9일 밝혔다.


이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매되는 '뱅뱅'은 주변의 시선에 굴하지 않고 스스로 선택하며 상황을 개척하는 주체적인 태도를 담은 곡이다. EDM과 일렉트로닉 사운드를 기반으로 전개하며, 웨스턴 스윙을 활용한 도입부와 직선적인 비트가 특징이다.

아이브는 이번 신곡을 통해 그간 강조해온 자기 확신의 메시지를 확장하고 정규 2집에서 이어갈 새로운 서사를 예고한다.


발매에 앞서 아이브는 전날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 티저 사진을 공개했다. 사진 속 멤버들은 빨간색 배경에 검은색 가죽 의상을 입고 카리스마 있는 분위기를 연출했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

최수연 대표는 왜 '커머스'에 진심일까

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기