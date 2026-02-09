아이브, 정규 2집 선공개곡 '뱅뱅' 9일 발매

아이브 '뱅뱅' 발매 단체 사진. 스타쉽엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 아이브가 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'의 선공개곡 '뱅뱅(BANG BANG)'을 발매한다고 스타쉽엔터테인먼트가 9일 밝혔다.

이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매되는 '뱅뱅'은 주변의 시선에 굴하지 않고 스스로 선택하며 상황을 개척하는 주체적인 태도를 담은 곡이다. EDM과 일렉트로닉 사운드를 기반으로 전개하며, 웨스턴 스윙을 활용한 도입부와 직선적인 비트가 특징이다.

아이브는 이번 신곡을 통해 그간 강조해온 자기 확신의 메시지를 확장하고 정규 2집에서 이어갈 새로운 서사를 예고한다.

발매에 앞서 아이브는 전날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 티저 사진을 공개했다. 사진 속 멤버들은 빨간색 배경에 검은색 가죽 의상을 입고 카리스마 있는 분위기를 연출했다.





