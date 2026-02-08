남양주시, 진접읍 ‘풍양배드민턴장’ 개관…일상 속 활력 공간 탄생

주민 소통·건강 증진의 공간 마련

경기 남양주시는 8일 진접읍 내각리 풍양배드민턴장 개관식을 갖고, 주민들에게 본격 개방했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 8일 진접읍 내각리 풍양배드민턴장 개관식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개관식은 지역 주민들의 건강과 활력 증진을 위한 자리로, 주광덕 시장을 비롯해 지역구 국회의원, 도·시의원, 지역사회 단체 및 주민들이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.

풍양배드민턴장은 총 5면의 배드민턴 코트를 갖춘 체육시설이다. 사무실과 화장실, 샤워실, 창고 등 편의시설을 함께 조성해 이용 편의성을 높였다.

시설은 약 900㎡ 규모로 조성됐으며, 총사업비 46억 원이 투입해 쾌적한 체육 환경을 마련했다. 주민 누구나 일상 속에서 부담 없이 이용할 수 있는 생활체육 공간으로 자리잡을 것으로 기대한다.

주광덕 시장은 "배드민턴은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 스포츠로, 이번 개장을 계기로 지역 주민들이 더욱 건강하고 활기찬 생활을 누릴 수 있길 바란다"며 "앞으로도 체육시설뿐만 아니라 교통, 의료, 복지 등 다양한 분야에서 시민들의 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

남양주시는 이번 배드민턴장 개장을 시작으로, 지역균형 발전과 생활체육 활성화를 위해 다양한 체육시설 확충과 지속적인 지원을 아끼지 않을 예정이다.





