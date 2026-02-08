본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

남양주시, 진접읍 ‘풍양배드민턴장’ 개관…일상 속 활력 공간 탄생

이종구기자

입력2026.02.08 19:41

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주민 소통·건강 증진의 공간 마련

경기 남양주시는 8일 진접읍 내각리 풍양배드민턴장 개관식을 갖고, 주민들에게 본격 개방했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 8일 진접읍 내각리 풍양배드민턴장 개관식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 8일 진접읍 내각리 풍양배드민턴장 개관식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 개관식은 지역 주민들의 건강과 활력 증진을 위한 자리로, 주광덕 시장을 비롯해 지역구 국회의원, 도·시의원, 지역사회 단체 및 주민들이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.


풍양배드민턴장은 총 5면의 배드민턴 코트를 갖춘 체육시설이다. 사무실과 화장실, 샤워실, 창고 등 편의시설을 함께 조성해 이용 편의성을 높였다.

시설은 약 900㎡ 규모로 조성됐으며, 총사업비 46억 원이 투입해 쾌적한 체육 환경을 마련했다. 주민 누구나 일상 속에서 부담 없이 이용할 수 있는 생활체육 공간으로 자리잡을 것으로 기대한다.


주광덕 시장은 "배드민턴은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 스포츠로, 이번 개장을 계기로 지역 주민들이 더욱 건강하고 활기찬 생활을 누릴 수 있길 바란다"며 "앞으로도 체육시설뿐만 아니라 교통, 의료, 복지 등 다양한 분야에서 시민들의 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

주광덕 남양주시장이 8일 진접읍 내각리 풍양배드민턴장 개관식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 8일 진접읍 내각리 풍양배드민턴장 개관식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

남양주시는 이번 배드민턴장 개장을 시작으로, 지역균형 발전과 생활체육 활성화를 위해 다양한 체육시설 확충과 지속적인 지원을 아끼지 않을 예정이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

상속세 탓 자산가 2400명 탈한국?…"연평균 139명" 국세청장, 전수분석해 반박

새로운 이슈 보기