광주·전남행정통합 주 청사 전남도청…명칭은 광주전남특별시

광주시·전남도·시도교육감·국회의원 잠정 합의안 도출

교육감 선출 1명으로 결정…오는 27일 최종안 결정

광주·전남 행정통합이 공식화될 경우 명칭은 '광주전남특별시', 주 청사는 전남도청으로 가닥이 잡혔다.

강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 이정선 광주시교육감, 김대중 전남도교육감, 지역 국회의원들은 25일 광주 김대중컨벤션센터에서 간담회를 열고 이같은 잠정 합의안을 도출했다.

김원이 더불어민주당 의원은 간담회 이후 브리핑을 열고 "가안으로 특별시 명칭은 광주전남특별시로 하고, 청사는 무안·동부·광주 등 3청사를 균형 있게 하되 주된 장소는 전남(도청)으로 하기로 했다"며 "특별시장이 뽑히면 근무지 문제가 있다. 균형 잡힌 3곳(광주, 무안, 순천)이 있는데 (주소) 첫머리에 (전남도청을) 유지한다는 대원칙하에 주 장소를 전남(도청)으로 하기로 했다"고 설명했다.

다만, 김 의원은 "간담회에 안 오신 분들도 있고 해서 다시 한번 (27일) 의견 수렴 절차가 필요하다. 광주시나 전남도대로 의논하고 설득하는 과정이 있어야 한다"고 밝혔다.

김 의원은 오는 6월 지방선거에서 통합교육감 선출 문제에 대해선 "교육감은 한명으로 하기로 했다"고 말했다.

이어 "선생님들, 교육 공무원들, 특별법에 인사 규정을 담아서 현 신분을 보장해주기로 했다. 학군 문제에서도 현재 학군 유지한다고 했고, 이를 통합교육감이 재량권을 행사하기로 1차 합의했다"고 밝혔다.

한편 이번 잠정 합의안은 오는 27일 국회에서 다시 모여 최종안을 결정할 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자



