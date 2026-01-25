경주엑스포 입장객 작년 54만명 기록…외부 방문객 40.6%는 경주 숙박

경북문화관광공사 분석



경북문화관광공사(사장 김남일)가 운영하는 경주엑스포대공원이 2021년부터 민간협력콘텐츠 운영 사업을 본격화한 이후 2025년 한해 동안 괄목할만한 성과를 거두며 지역 관광 활성화의 핵심 거점으로 자리매김했다.

2025년 공원 전체 입장객 수는 54만명을 기록했다. 2023년(46만 명), 2024년(51만 명) 대비 지속적인 성장세를 이어가며 역대 최대의 성과를 거뒀다. 콘텐츠 모니터링 결과, 민간기업 협업 콘텐츠 운영 사업으로 유입된 행사 목적객은 약 7만 5000명에 달했으며, 전년(5만4000명) 대비 39.1%의 높은 증가율을 기록하며 공원 활성화의 중심 역할을 한 것으로 나타났다.

경주엑스포에서 열린 펌킨나잇 행사 AD 원본보기 아이콘

특히 외부 방문객의 40.6%가 경주에서 숙박을 계획하는 등 체류형 관광을 유도하며 지역 상권 활성화에 큰 역할을 한 것으로 분석됐다.

EX-HORROR(호러), EX-펌킨나잇 등 시즌별 대표 콘텐츠를 중심으로 야간 프로그램을 강화하면서, 여름과 가을 성수기에는 입장객이 집중적으로 증가하는 뚜렷한 효과가 확인됐다. 실제로 EX-호러가 운영된 8월과 EX-펌킨나잇이 열린 10월에는 월간 유료 입장객 비중이 크게 상승하며 야간관광 수요를 견인했다.

경북문화관광공사는 이러한 성과를 바탕으로 2026년에도 민간콘텐츠 중심의 운영 전략을 지속 강화할 계획이다. EX-호러, EX-펌킨나잇 등 기존에 높은 호응을 얻은 콘텐츠를 주축으로 운영 품질과 완성도를 강화하고, 관람객 참여형·체류형 신규 콘텐츠를 단계적으로 도입해 경북 관광 활성화를 선도할 계획이다.

김남일 사장은 "민간콘텐츠 운영 사업은 트렌드를 선도하는 이벤트일 뿐만 아니라, 경주엑스포대공원의 브랜드 가치를 높이고 야간관광을 활성화하는 핵심 동력"이라며, "2026년에는 더 다양하고 완성도 높은 콘텐츠로 시민과 관광객 모두가 찾는 열린 문화관광 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>