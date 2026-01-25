책가방에 봄을 담다… 신세계 센텀시티, 신학기 맞이 할인·기획 행사

30여개 브랜드 참여



신학기 용품 총망라

신세계 센텀시티가 신학기를 앞두고 의류·가방·문구 등 핵심 품목을 전면에 내세운 프로모션에 돌입했다.

신세계 백화점은 '2026 뉴시즌 페어'를 테마로 한 행사를 오는 3월 2일까지 진행하며 신학기 쇼핑 수요 선점에 나선다.

올해는 특히, 유동 인구가 많은 백화점 3층 브릿지에 브랜드별 책가방을 전시하는 등 연출을 강화해, 고객들이 신학기 분위기를 보다 먼저 느낄 수 있도록 했다.

미리 신학기를 준비하려는 수요에 대비해 물량을 평소보다 10%가량 늘린 이번 행사에서는 아동, 스포츠 총 30여개 브랜드가 참여해 책가방, 운동화, 의류 등 다양한 신학기 상품들을 선보인다.

실제로, 올해 들어 아동, 스포츠 장르에서 신학기 용품 매출은 전년 대비 10%가량 신장세를 나타내고 있으며, 관련 매출 비중은 10%에서 40%까지 증가한 것으로 나타났다.

대표 제품으로는, 크로스백을 탈부착할 수 있도록 디자인해 실용성은 물론이고, 캐릭터 디자인으로 귀여움을 더한 휠라키즈의 '2WAY 디테쳐블 크로스백'을 비롯해, 조명과 각도에 따라 디자인이 달라지는 MLB키즈의 'LED 렌티큘러 책가방'과 핑크 글리터 소재에 형광 라벨을 더해 야간에도 아이의 안전을 챙긴 프렌치캣의 '핑크 포켓 백팩'도 인기다.

운동화 중에서는 블랙야크키즈의 198g 초경량 운동화 '스프린트젬'이 대표적이며, 나이키키즈는 '줌 보메로 5' 등 'Pre-School' 시리즈를 통해 신학기를 준비하는 고객 발길을 사로잡을 예정이다.

또 영풍문고는 내달 13일부터 약 한 달간 자녀교육 도서 합산 7만원 이상 구매 고객에게 실내화, 필통 등 필수 학용품을 추가로 15% 할인하는 이벤트를 진행한다.

아울러, 내달 28일까지 휠라와 잔스포츠 등은 10∼20% 할인 혜택(일부 품목에 한함)을 제공하며, 노스페이스 화이트라벨, 디스커버리는 파우치와 양말 등 다채로운 사은품을 준비했다.

신학기 관련 팝업도 준비돼 있다.

내셔널지오그래픽은 내달 19일까지 '2026년 SS 백팩 컬렉션'을 선보이는 동시에, 의류 일부 품목을 30% 할인하며, 5만원 이상 구매 시 그룹 '아이브' 멤버 이서의 손글씨가 담긴 포토카드를 증정 이벤트를 펼친다.

아이스비스킷은 오는 31일까지 '백팩 페스타'를 열고 백팩과 세컨백 세트 구매 시 코인백 등 사은품을 증정(한정 수량)하며, 이벤트홀에서 29일까지 진행되는 '아동 인기상품 특집전'을 통해서는 펜디키즈, 아르마니주니어, 베베드피노 등 12개 브랜드 의류를 최대 50%까지 할인하며 신학기 패션 수요잡기에 나선다.

신세계 센텀시티 관계자는 "연초부터 증가하는 신학기 쇼핑 수요에 대응해 책가방과 학용품부터 운동화까지 다양한 아이템을 만나볼 수 있도록 준비했다"고 말했다.

휠라키즈. 신세계 센텀시티 제공 AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>