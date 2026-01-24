본문 바로가기
'인문도시의 여정'…임택 광주 동구청장, 출판기념회 성료

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.24 18:50

인문도시 성과·과제 등 비전 담아

24일 오후 전남여고 체육관에서 임택 동구청장 출판 기념회가 열리고 있다. 민찬기 기자

24일 오후 전남여고 체육관에서 임택 동구청장 출판 기념회가 열리고 있다. 민찬기 기자

임택 광주 동구청장이 사람 중심 인문 도시 정책 추진 경험을 담은 저서 '인문 도시의 여정'의 출판기념회를 개최했다.


24일 오후 전남여고 체육관에서 열린 출판 기념회에서 임 구청장은 인문 도시 비전을 공유했다. 이날 출판기념회는 별도의 기념식 없이 책 전시와 저자와의 만남 사인회 등으로 진행됐다.

이번 저서에는 민선 7·8기 동안 동구가 추진해 온 인문 도시 정책의 출발과 방향, 주요 사업과 성과, 향후 과제를 한 권에 정리했다. '인문 도시'를 행정 전 분야의 비전으로 삼고 정책화하는 과정에서 구청장으로서 겪은 고민과 시행착오, 현장 경험을 생생하게 담았다.


인문 도시의 개념 정립조차 충분치 않았던 출발 단계부터 주민 만족도가 높은 정책 분야로 자리 잡기까지의 과정을 솔직하게 기록했다는 평가를 받는다.


임 구청장은 "도시가 안고 있는 문제와 시민 삶의 현주소에 대한 성찰 위에서 사람 중심 도시를 그려 온 과정을 주민들과 함께 나누고 싶었다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
