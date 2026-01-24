윤병태 "나주 발전과 시민 행복 위해 최선"…출판 기념회 성료

시정 성과와 비전 담은 저서 공개

성장과정부터 시정 철학까지 담아

정치인·시민 등 1만2천명 참석

저자와 대화로 공감 나눠 눈길

윤병태 나주시장이 24일 오후 2시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 출판기념회 행사를 진행한 후 참석자들과 기념사진을 찍고 있다.

윤병태 나주시장이 24일 오후 2시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 그간의 시정 기록과 나주 미래 비전을 담은 '나주 대도약시대! 시민과 함께쓰는 미래'를 출간하고, 출판기념회를 개최했다. 특히 시민과 함께 지난 성과를 돌아보며 향후 도약 방향을 공유하는 시간도 가졌다.

이날 행사는 1부 기념식과 2부 북토크 프로그램으로 나뉘 진행됐으며 1부에서는 식전 공연, 국민의례, 내빈 소개 및 축사, 기념촬영 순으로 공식 일정이 이어졌다.

2부 북토크 시간에는 정청래 더불어민주당 대표와 김동연 경기도지사, 나주시 홍보대사 정보석 배우의 축하영상 및 축전 낭독과 소개 영상 상영, 저자 소개, 토크콘서트, 기념촬영과 사인회가 진행되며 참석자들과 소통의 장이 마련됐다.

정청래 대표는 축하메시지를 통해 "윤병태 시장의 저서 '나주 대도약시대! 시민과 함께쓰는 미래'는 우리 사회의 큰 자산이 될 것이라"며 "더불어 민주당이 첫 독자가 돼 국민주권시대, 함께 잘사는 나라를 만드는 지혜로 삼겠다"고 밝혔다.

이날 행사에는 김영록 전남도지사, 신정훈 국회 행정안전위원장, 서삼석 더불어민주당 최고위원, 양부남 더불어민주당 광주광역시당 위원장, 민형배 국회의원, 김대중 전남도교육감 등 주요 인사와 시민 1만 2,000여 명이 참석해 대성황을 이뤘다.

윤병태 나주시장이 24일 진행된 출판기념회에서 자신의 정치 철학과 비전, 향후 나주를 발전시키기 위한 여러 방향 등에 대해 설명하고 있다.

윤 시장은 출판기념회에 참석한 시민들에게 감사의 큰 절을 올리고 시민들을 밝은 미소로 환대하며 기념사진을 찍고 손하트는 날리는 등 친근한 인간 윤병태의 모습을 보였다.

2부에 진행된 토크콘서트에서는 윤 시장의 성장 과정과 공직 경험, 시정 운영 철학, 시민주권 기조 아래 추진해 온 주요 시정 성과 등이 소개됐다.

윤 시장은 사회자의 요청에 따라 노래를 부르는 모습을 보이는 등 다른 출판기념회 풍경들과는 다른 친근하면서도 활기찬 분위기를 이끌었다.

출판기념회에 참석한 사람들은 "사람 윤병태의 이야기를 듣고 나니 나와 똑같이 살아가는 사람이구나", "정치인이지만 딱딱하지 않고 사람 냄새가 난다" 등 친숙한 이미지로 다가와 새로웠다는 반응을 보였다.

또한 참석자들은 저서에 담긴 개인적 이야기와 시정 기록을 통해 인간적 면모와 정책적 고민을 함께 엿볼 수 있었다는 반응을 보였다.

윤병태 나주시장은 인사말을 통해 "이번 저서는 시민의 삶과 지난 4년간 추진해 온 '나주 대전환'의 기록이자, 앞으로 시민과 함께 완성해 나갈 '나주 대도약'의 비전을 담은 책"이라며 "현장에서 들은 시민들의 목소리와 시정 과정에서의 고민과 선택을 가능한 그대로 담아내고자 했다"고 밝혔다.

이어 "수많은 시민들의 다양한 요구를 해결해야 하는 과제 앞에서 끊임없는 시민들과의 소통을 바탕으로 나주 미래 100년을 하나씩 정리했다"며 "스스로에게 내 고향 나주 발전을 위해 뭘 할까?"를 되물었고 지금 필요한 것은 이미 확정 지은 대형 사업들과 시정 현안을 차질 없이 실행해 완성도를 높이는 것으로 답을 정했다"고 말했다.

윤 시장은 "시민과 약속한 나주의 도약을 실현하는 것이 나주시장으로서의 도리이자 책무라고 생각한다"며 "기획재정부와 전남도, 나주시에서 쌓은 행정 경험과 역량을 바탕으로 나주 발전과 시민 행복을 위해 최선을 다하겠다고 밝히고 앞으로 펼쳐질 나주의 빛나는 도전과 눈부신 도약에 따뜻한 동반자가 되어 주시길 바란다"고 강조했다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



