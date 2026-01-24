대구시의회, 윤리심사자문위원 7명 위촉…위원장 윤지원 변호사 선출

대구시의회(의장 이만규)는 지난 23일 시의회 에서 '대구시의회 윤리심사자문위원회' 위원 위촉식을 개최했다.

위촉식에는 이만규 의장을 비롯해 윤리특별위원회 위원들이 참석했으며, 이어 열린 첫 회의에서 윤지원 변호사를 위원장으로 선출하고 자문위원회 운영 방향에 대해 논의했다.

윤리심사자문위원회는 학계, 법조계, 언론계, 시민사회단체 등 각 분야의 민간 전문가 7명으로 구성됐으며, 향후 의회의 투명성과 책임성 강화를 위해 활동할 예정이다.

이만규 의장은 "외부 전문가의 고견을 의정 활동에 적극 반영해 시민에게 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다"며, "이번 위촉을 통해 대구시의회 청렴도가 한층 제고되는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 윤리심사자문위원회는 '지방자치법'에 근거해 의원의 겸직 및 영리행위에 관한 의장 자문, 의원의 윤리강령과 윤리실천규범 준수 여부 및 징계에 관한 윤리특별위원회 자문 등의 역할을 수행하며, 위원 임기는 2년으로 1회에 한하여 연임할 수 있다.





