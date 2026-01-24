본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

대구시의회, 윤리심사자문위원 7명 위촉…위원장 윤지원 변호사 선출

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.24 11:16

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구시의회(의장 이만규)는 지난 23일 시의회 에서 '대구시의회 윤리심사자문위원회' 위원 위촉식을 개최했다.


위촉식에는 이만규 의장을 비롯해 윤리특별위원회 위원들이 참석했으며, 이어 열린 첫 회의에서 윤지원 변호사를 위원장으로 선출하고 자문위원회 운영 방향에 대해 논의했다.

대구시의회 윤리심사위원과 윤리특위 의원들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다

대구시의회 윤리심사위원과 윤리특위 의원들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다

AD
원본보기 아이콘

윤리심사자문위원회는 학계, 법조계, 언론계, 시민사회단체 등 각 분야의 민간 전문가 7명으로 구성됐으며, 향후 의회의 투명성과 책임성 강화를 위해 활동할 예정이다.

이만규 의장은 "외부 전문가의 고견을 의정 활동에 적극 반영해 시민에게 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다"며, "이번 위촉을 통해 대구시의회 청렴도가 한층 제고되는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.


한편, 윤리심사자문위원회는 '지방자치법'에 근거해 의원의 겸직 및 영리행위에 관한 의장 자문, 의원의 윤리강령과 윤리실천규범 준수 여부 및 징계에 관한 윤리특별위원회 자문 등의 역할을 수행하며, 위원 임기는 2년으로 1회에 한하여 연임할 수 있다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이제 커피값도 아까워 탕비실 '믹스' 타먹는데…이건 또 왜이래 [주머니톡] 이제 커피값도 아까워 탕비실 '믹스' 타먹는데…이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'포모'가 낳은 두쫀쿠 열풍…10명 중 7명 "반짝유행 그칠 것"

밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드

"연봉 6000만원에 생활비 전액 지원"…남극 근무 해볼래?

'살 빼는 약' 먹은 여대생 하루만에 사망…원인은 알고보니 '이것'

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

"'코스피 5000'은 신기루"라던 나경원, 이번엔 "착시인지 점검해야"

"야간 택배 체험 하겠다던 쿠팡 대표, 결국 말뿐이었다"

새로운 이슈 보기