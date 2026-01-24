경북도의회, 경북대구행정통합 특위 긴급 회의…"치열한 논의 통해 결정"

경북도의회 경북대구행정통합특별위원회(위원장 배진석, 재적의원 23명)가 당초 예정되었던 간담회 형식 대신, 오는 27일 오전 10시 30분 도의회에서 기획조정실장 및 지방시대국장 등이 참석하는 '제3차 경북대구행정통합특별위원회 회의'를 개최한다.

이번 결정은 최근 급물살을 타고 있는 행정통합 논의의 엄중함과 시급성을 고려할 때, 자칫 의견 교환에 그칠 수 있는 비공식 간담회보다는 공식적인 회의체를 통해 의견 수렴을 해야한다는 특위 위원들의 공통된 의지가 반영된 결과다.

배진석(국민의힘·경주) 위원장은 "지금은 시·도민의 미래를 위해 무엇이 진정으로 이로운지 심도있게 고민해야 할 시점"이라며, "정식 회의로 격상한 만큼 보다 책임감있는 자세로 현안들을 꼼꼼히 짚어보고 치열한 논의를 통해 경북·대구의 백년대계를 위한 최선의 길을 모색하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>