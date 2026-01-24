김민석 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. [총리실 제공]
[포토] 김민석 총리, 미 밴스 부통령 면담
2026년 01월 24일(토)
김민석 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. [총리실 제공]
