방탄소년단 신보 '아리랑' 선주문 400만 돌파

방탄소년단 '아리랑' 발매 공지. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단의 새 앨범 선주문량이 일주일 만에 400만장을 넘었다고 빅히트뮤직이 23일 밝혔다.

앨범 유통사 YG플러스에 따르면 지난 16일 예약 판매를 시작한 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 22일 기준 선주문량 406만장을 돌파했다. 이는 팀의 누적 최다 판매 앨범인 정규 4집 '맵 오브 더 소울 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 넘는 기록이다. 이 음반은 2020년 예약 판매 당시 일주일 만에 선주문량 342만장을 기록했고 이후 500만장(써클차트 기준)을 돌파했다.

이날 팬 플랫폼 위버스는 새 앨범 발매와 월드투어 개최 공지 이후 멤버십 가입자 수가 3배 급증했다고 밝혔다. 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 신보 사전 저장(Pre-save) 시작 4일 차에 200만회를 돌파했다. 테일러 스위프트가 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life of a Showgirl)로 세운 역대 최다 기록인 600만건을 경신할지 여부에 관심이 쏠린다.

'아리랑'은 방탄소년단이 3년 6개월 만에 완전체로 선보이는 앨범으로 오는 3월20일 오후 1시 발매한다. 이번 신보는 팀의 정체성과 그리움 등 보편적인 감정을 소재로 삼았다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



