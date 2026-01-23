북항 개발, 다시 공공의 손으로… 부산항만공사 전면에 서다

법 개정 탄력… 민간 유치 한계 넘고 속도감 있는 개발 추진

부산 북항이 또 한 번 방향타를 돌린다.

부산항만공사(BPA)가 부산항 북항재개발사업에 대한 강한 추진 의지를 재확인하며 공공이 주도하는 개발 방식 전환에 본격 착수했다.

부산항만공사(사장 송상근)는 북항재개발 1단계 사업이 민간투자 유치 난항과 장기화된 부동산 경기 침체로 정체 국면에 놓인 가운데, 법·제도 개선과 공공 참여 확대를 통해 사업에 활력을 불어넣겠다는 계획을 전했다.

북항재개발 1단계 부지는 2023년 토지 조성 공사를 마쳤지만, 핵심 랜드마크 부지의 민간투자 공모가 잇따라 유찰되며 활성화에 어려움을 겪어왔다. 현행 항만재개발법상 항만공사는 조성된 토지와 항만시설 외 상부의 상업·문화시설을 직접 개발·임대·분양할 수 없어 민간 투자에 의존할 수밖에 없는 구조적 한계가 있었다.

이를 타개하기 위해 부산항만공사는 그동안 해양수산부와 협의를 이어오며 법 개정을 추진해왔고, 최근 국민의힘 곽규택 의원(부산 서·동구)과 조경태 의원(부산 사하을)이 관련 개정안을 잇달아 발의하면서 제도 개선에 속도가 붙고 있다.

법 개정 이전이지만 BPA는 이미 공공이 주도하는 개발 모델 검토에 착수했다. 글로벌 부동산 컨설팅 전문회사와 진행 중인 용역에 공공개발 방안을 추가해 호텔, 아레나, 공연장 등 문화관광 콘텐츠 중심의 도입시설 다변화를 검토 중이다. 오는 2월까지 공공참여 사업모델을 도출하고, 연내에는 사업성을 확보한 구체적인 추진 방안을 마련한다는 계획이다.

부산항만공사는 이번 제도 개선을 계기로 주거 중심 개발이라는 기존 비판에서 벗어나 원도심과 조화를 이루는 복합 공간 조성에 주도적 역할을 하겠다는 방침이다. 이를 위해 2026년부터 건축·도시계획·문화·관광 분야 전문가로 구성된 총괄건축가(Master Architect) 위원회를 도입해 지역 여론과 다양한 전문가 의견을 폭넓게 수렴할 예정이다.

현재 건축 중인 부지에 대해서도 공공성 확보에 나섰다. 북항재개발 지역 내 유일한 공공시설인 환승센터가 현 설계 기준대로 완공될 경우 부산역과 연결되는 보행데크에 3.3m 단차가 발생해 시민 조망권과 보행권 침해가 우려되는 만큼, 사업시행자와의 협의와 지자체 건의를 통해 개선 방안을 모색하고 있다.

송상근 부산항만공사 사장은 "항만재개발법 개정을 계기로 북항재개발에 실질적인 동력을 불어넣는 한 해가 되도록 해양수산부와 부산시와 긴밀히 협력하겠다"며 "시민들이 공감할 수 있는 완성도 높은 북항재개발을 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



