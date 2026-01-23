본문 바로가기
보금자리론 금리 2월 1일부터 0.15%P 오른다

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.23 16:32

2월부터 연 4.05∼4.35%

서민·실수요자 인상폭 최소화

한국주택금융공사의 장기·고정금리 주택담보대출 상품인 보금자리론 금리가 다음 달부터 인상된다.


한국주택금융공사(사장 김경환)는 장기·고정금리·분할상환 주택담보대출인 '보금자리론' 금리를 오는 2월 1일부터 0.15%포인트 인상한다고 23일 전했다.

이에 따라 '아낌e-보금자리론'을 기준으로 금리는 연 4.05%(10년)에서 최대 연 4.35%(50년) 수준으로 조정된다.


다만 저소득청년, 신혼가구, 사회적 배려계층(장애인·한부모 가정 등), 전세사기 피해자 등 정책적 지원 대상에게는 우대금리(최대 1.0%포인트)가 적용돼 최저 연 3.05%(10년)~3.35%(50년) 금리를 이용할 수 있다.


공사 관계자는 "지난해 10월 이후 국고채 금리와 주택저당증권(MBS) 발행금리 상승이 이어지면서 금리 조정이 불가피한 상황"이라며 "다만 서민과 실수요자의 주거비 부담을 고려해 인상 폭을 최소화했다"고 설명했다.

보금자리론은 장기·고정금리 구조로 금리 변동 위험을 줄일 수 있어 실수요자 중심의 대표적인 정책금융 상품으로 꼽힌다. 이번 금리 인상에도 불구하고 우대금리를 통한 정책적 지원은 유지된다.

보금자리론 만기별 대출금리.

보금자리론 만기별 대출금리.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

