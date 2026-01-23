신세계 센텀시티, 달콤한 출발선에 서다… 신년 기획전 ‘신세계제과점: 스윗 비기닝’ 개최

인생의 쓴맛만 골라 보느라 지친 당신을 위해 신세계 센텀시티가 '달콤한 시작'을 처방했다.

신세계 센텀시티는 새해를 맞아 디저트와 커피를 주제로 한 기획전 '신세계제과점: 스윗 비기닝'을 개최했다.

이번 전시는 '시작'이라는 키워드를 중심으로 총 12명의 작가가 참여해 회화, 조형, 드로잉, 디지털 작업 등 다양한 작품을 소개하며, 김재용 작가의 도자 도넛을 비롯해 이슬로, 김영준, 임효진(요일), 이선희 등 참여 작가들의 개성 넘치는 작업을 만날 수 있다.

신세계제과점: 스윗 비기닝. 신세계 센텀시티 제공 AD 원본보기 아이콘

스윗 비기닝. 신세계 센텀시티 제공 원본보기 아이콘

'신세계제과점: 스윗 비기닝'은 다음 달 3일까지 신세계 백화점 6층 갤러리에서 관람할 수 있으며, 관람객들은 작품 감상과 함께 '미니 아틀리에' 체험을 통해 '나만의 3단 소망 케이크'를 꾸며보는 특별한 시간도 즐길 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>