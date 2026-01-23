본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

파생·채권·외환

작년 일평균 외환거래액, 통계개편 후 '최대'…"해외투자 급증 등 영향"

김유리기자

입력2026.01.23 13:03

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한은 '2025년 중 외국환은행의 외환거래 동향'

지난해 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자가 모두 늘면서 은행의 하루 평균 외환 거래액이 통계 개편 이후 최대치를 나타냈다.


지난 19일 인천공항에 있는 은행 환전창구에서 내·외국인이 환전 등을 문의하고 있다. 연합뉴스

지난 19일 인천공항에 있는 은행 환전창구에서 내·외국인이 환전 등을 문의하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

23일 한국은행이 발표한 '2025년 중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 지난해 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 807억1000만달러로 2024년 689억6000만달러 대비 117억4000만달러(17.0%) 증가했다. 2008년 통계 개편 이후 연중 기준 최대치다. 증가 폭과 증가율도 통계 개편 이후 최대치를 나타냈다.

한은 관계자는 "외환시장 거래시간 연장 영향이 이어지는 가운데 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자 관련 거래가 큰 폭 증가한 데 따른 결과"라고 설명했다.


국제수지 기준 거주자 해외증권투자는 2024년 연간 722억달러에서 지난해 1~11월 1294억달러로 79.2% 증가했다. 같은 기간 외국인 국내증권투자도 220억달러에서 504억달러로 129.1% 늘었다.


작년 일평균 외환거래액, 통계개편 후 '최대'…"해외투자 급증 등 영향" 원본보기 아이콘

상품별로는 현물환 거래 규모가 323억8000만달러로 전년 대비 67억달러(26.1%) 증가했으며 외환파생상품 거래 규모는 483억3000만달러로 전년 대비 50억4000만달러(11.6%) 늘었다.

은행별로는 국내은행의 거래 규모가 375억4000만달러로 전년 대비 65억8000만달러(21.2%) 증가했다. 외은지점의 거래 규모는 431억7000만달러로 전년 대비 51억7000만달러(13.6%) 늘었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험 '2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

트럼프 "Fed 의장 적임자 결정"…해싯 "독립적 인물 필요"

새로운 이슈 보기